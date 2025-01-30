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Kastamonu'daki Metal Fabrikası, Danimarka'daki İlaç Fabrikasının Kurulumunu Üstlendi

Kastamonu'daki metal fabrikası, Danimarka'da büyük bir ilaç fabrikasının kurulumunu gerçekleştirmek için çalışmalara başladı.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 12:28
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 12:28
Kastamonu'daki Metal Fabrikası, Danimarka'daki İlaç Fabrikasının Kurulumunu Üstlendi

Kastamonu'daki Metal İşleri Fabrikası, Danimarka'nın İlaç Fabrikasını Kuruyor

Kastamonu Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren metal fabrikası, Danimarka'da önemli bir ilaç fabrikasının metal işlerini üstlendi. Fabrikanın sahibi Ayhan Kömeç, üretimlerinin yüzde 95'ini ihraç ettiğini belirtti.

Ayhan Kömeç'in Başarı Hikayesi

15 yaşında Almanya'ya yerleşen Kömeç, yüksek makine mühendisliği eğitimini tamamladıktan sonra 2001 yılında kendi şirketini kurarak endüstriyel montaj ve metal işleri sektöründe faaliyet göstermeye başladı. 2008'de Türkiye'ye yatırım yaparak Kastamonu'da bir fabrika açtı. Fabrikasında çelik konstrüksiyon ürünleri ve makine parçaları üreterek toplamda 166 kişiye istihdam sağlıyor.

Danimarka Projesi ve Gelecek Hedefleri

Kömeç, Danimarka'daki ilaç fabrikasının kurulumu için eylül ayında çalışmalara başladıklarını, bu süreçte borulama ve çelik konstrüksiyon işlerini yerinde yapmaya devam ettiklerini vurguladı. "Hedefimiz 10'uncu ayda bitirmek. Çünkü 10'uncu ayda başka büyük bir projeye başlamamız lazım," dedi.

Ayrıca Amerika Projesi Yolda

Uruguay'da büyük bir projeyi tamamladıktan sonra şimdi Amerika'da yeni bir imalata başlayacaklarını ifade eden Kömeç, dünyada farklı projelerde yer aldıklarını kaydetti. Kastamonu'nun ihracatına katkıda bulunmak ve teknik eleman yetiştirmek için çaba sarf ettiklerini belirtirken, "Eleman bulmakta zorlanıyoruz, bu nedenle Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden personel getirmek zorunda kalıyoruz," diye konuştu.

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