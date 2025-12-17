Kastamonu Taşköprü’de Cip ile Traktör Çarpıştı: 3 Yaralı

Alama köyü mevkiinde meydana geldi

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde, odun yüklü traktör ile cipin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Taşköprü ilçesi Kastamonu-Sinop karayolu Alama köyü mevkiinde meydana geldi. Savaş K. idaresindeki 37 DR 750 plakalı Jeep marka cip ile Ali Ç. yönetimindeki, römorkunda odun yüklü olan 37 ABF 802 plakalı traktör çarpıştı.

Kazada sürücüler ile traktörde yolcu olarak bulunan Kenan S. yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma ve inceleme başlatıldı.

