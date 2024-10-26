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Katar'da 29 Ekim Kutlamaları İçin Türk Bayrağı Yansıtılacak

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi, 29 Ekim'de Türk bayrağının Katar'daki sembolik binalara yansıtılacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 19:25
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 19:25
Katar'da 29 Ekim Kutlamaları İçin Türk Bayrağı Yansıtılacak

Katar'da Türk Bayrağı Dalgalanacak

Türkiye’nin Doha Büyükelçisi Dr. M. Mustafa Göksu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Katar’ın sembolik yapılarında özel bir etkinlik düzenleneceğini duyurdu.

Öne Çıkan Yapılar

Büyükelçi Göksu, Al Jaber Kuleleri ve The View Hospital gibi önemli binalara Türk bayrağının her taraftan görünür şekilde yansıtılacağını belirtti. Bu uygulama ile Türkiye’ye olan dayanışmanın mesajı vurgulanacak.

Teşekkür Mesajı

Kampanyaya destek veren kişi ve kuruluşlara teşekkür eden Göksu, "Her yıl olduğu gibi bu yılda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımıza büyük bir ilgi gösteren dost Katar devletine, kurumlarına ve halkına çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Resepsiyon Etkinlikleri

Büyükelçi, 29 Ekim Milli Gün Diplomatik Resepsiyonu'nda Katarlı üst düzey yetkililer ve Türk iş insanlarını ağırlayacaklarını aktardı. Ayrıca, 31 Ekim'de büyükelçilikte düzenlenecek resepsiyona tüm vatandaşları davet etti.

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