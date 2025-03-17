Katar'dan Uluslararası Topluma Gazze Çağrısı

Katar, Gazze'deki açlık politikasına karşı uluslararası topluma kararlılıkla önlem alma çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 17.03.2025 16:48
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 16:48
Katar'dan Uluslararası Topluma Gazze Çağrısı

Katar'dan Gazze'deki Açlık Politikasına Tepki

Katar, uluslararası topluma, Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik uygulanan aç bırakma politikasına karşı kararlılıkla durulması gerektiğini vurguladı. Bu duyuru, Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan resmi bir açıklama ile duyuruldu.

BM Koordinatörü Sigrid Kaag ile Önemli Görüşme

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ülkesini ziyaret eden Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Sigrid Kaag'ı kabul ederek, iki taraf arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi konusunu masaya yatırdı.

Görüşmede, Gazze Şeridi'ndeki insani yardım çalışmaları ve karşılaşılan zorluklar ele alınırken, BM ile Katar'ın insani yardımların bölgeye engelsiz bir şekilde ulaşmasını sağlamak amacıyla yapacakları işbirliği yolları da üzerinde duruldu.

Uluslararası Sorumluluk Vurgusu

Al Sani, uluslararası toplumun, Gazze'deki insani koşulların iyileştirilmesi konusundaki sorumluluklarını üstlenmesi ve İsrail'in Filistin halkına karşı izlediği aç bırakma politikasına karşı kararlılıkla durması gerektiğini ifade etti.

İsrail, Hamas ile sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 gün süren ilk aşamasının sona ermesinin ardından, 2 Mart itibarıyla Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişini durdurma kararı almıştı.

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