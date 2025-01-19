Katar Dışişleri Bakanı, Filistinli Gruplarla Ateşkesi Görüşmek için Gazze'de

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, Filistinli gruplarla ateşkes anlaşmasının uygulanmasını ve esir takasını değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 19.01.2025 18:47
Güncelleme Tarihi: 19.01.2025 18:47
Katar Dışişleri Bakanı, Filistinli Gruplarla Ateşkesi Görüşmek için Gazze'de

Katar Dışişleri Bakanı ve Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, bugün Gazze Şeridi'nde Filistinli direniş gruplarından oluşan bir heyetle bir araya geldi. Toplantıda, geçtiğimiz gün yürürlüğe giren ateşkes anlaşması ile ilgili gelişmeler ve uygulanabilirliği ele alındı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Al Sani ve heyet, ateşkes sürecinin çeşitli yönlerini değerlendirdi. Bu süreçte özellikle esir takası, insani yardım girişi ve yerinden edilen Filistinlilerin kendi bölgelerine geri dönüşü gibi kritik konular üzerinde duruldu.

Al Sani, sürdürülebilir barış ve istikrar sağlanması amacıyla anlaşmanın tam olarak uygulanması gerektiğinin altını çizdi. Ayrıca, Katar'ın Gazze'ye olan desteğinin devam edeceğini vurgulayarak, Filistin davası için olan inancını yineledi ve başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırları içerisinde bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının önemine dikkat çekti.

Toplantıya katılan Filistinli grupların temsilcileri hakkında herhangi bir bilgi verilmedi.

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası süreci ise arabulucu ülke olan Katar tarafından 15 Ocak'ta duyurulmuştu. Anlaşma, 27 Ocak'ta TSİ 12.15'te yürürlüğe girdi ve toplamda üç aşamadan oluşması planlanıyor. İlk aşamada, 42 gün içinde İsrailli 33 esirin serbest bırakılması ön görülüyor, ayrıca Gazze'ye insani yardımların ulaşması ve yerinden edilen Filistinlilerin geri dönmeleri sağlanacak.

İkinci ve üçüncü aşamaların detayları ise birinci aşamanın tamamlanmasının ardından açıklanacaktır.

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