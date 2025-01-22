DOLAR
35,65 -0,07%
EURO
37,23 -0,27%
ALTIN
3.156,38 -0,55%
BITCOIN
3.754.441,59 0,83%

Katar, UNRWA'ya Desteğini Sürdürecek

Katar, BM Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na destek vermeye devam edeceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 13:37
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 13:37
Katar, UNRWA'ya Desteğini Sürdürecek

Katar, UNRWA Destek Programına Devam Edecek

Katar, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA)'na olan desteğini sürdürme kararı aldı. Bu bilgi, UNRWA'nın yaptığı resmi bir açıklama ile duyuruldu.

Katar'ın BM Daimi Temsilcisi Alya Ahmed bin Seyf Al Sani ile UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, New York'ta gerçekleştirdikleri toplantıda, karşılıklı işbirliği olanaklarını değerlendirdi. Al Sani, Katar devletinin uluslararası insani yükümlülükleri ve Filistin halkının hakları konusundaki taahhütleri çerçevesinde UNRWA'ya destek vermeye devam edeceğini vurguladı.

UNRWA ve Filistinli Mültecilere Sağladığı Yardımlar

UNRWA, 1950 yılından bu yana, BM üyesi devletlerin gönüllü katkılarıyla finanse edilmektedir. Kuruluş, Filistinli mültecilere gıda, sağlık, eğitim ve barınma gibi insani yardımlar sağlamaktadır. Mevcut durumda, ajans, 5,9 milyon Filistinli mülteciye çeşitli destekler sunmaktadır.

75 yıldır Filistinli mültecilerin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan UNRWA, birçok kez İsrail tarafından hedef alınmış ve tesisleri zarar görmüştür. Özellikle, son dönemlerde İsrail yönetimi, 7 Ekim 2023 tarihinde Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarla eş zamanlı olarak UNRWA'ya yönelik karalama faaliyetlerine de başlamıştır. Ülkede 12 bin çalışanı bulunan ajansın, 14 çalışanının saldırılara katıldığı iddiaları ile kapatılması talep edilmiştir.

Geçtiğimiz günlerde, UNRWA'nın yasaklanmasını hedefleyen iki yasa tasarısı 28 Ekim 2024 tarihinde İsrail Meclisi'nden geçirilmiştir.

İLGİLİ HABERLER

İstanbullulara Gece Müjdesi: Kentsel Dönüşüm İçin 1 Milyon TL Destek

Ocak Ayına Özel Çifte Kazanç! 1.000 TL'ye EK Fatura Desteği

Ankara'da Toplu Taşıma Krizi: Yaşlılar ve Öğrenciler Alınmayacak

Ayda 5.812 TL ödeyebilme sözü verene 2+1 sıfır konut! TOKİ’den büyük müjde geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’a İhaleye Fesat Karıştırma İddianamesi Hazırlandı
2
Başarır: Denetim ve İhmal Yüzünden Hayatlar Kaybediliyor
3
İsrail'den Serbest Bırakılan Filistinli Kadın: "Başörtümü Takmama İzin Vermediler"
4
Kartalkaya'daki Yangın: Çetiz Ailesi Son Yolculuğuna Uğurlandı
5
Lavrov: Ukrayna Krizinde Anlaşmalar İhlalleri Engelleyen Mekanizmalar İçermeli
6
İsrail, Batı Şeria'da 25 Filistinli'yi Gözaltına Aldı

İstanbullulara Gece Müjdesi: Kentsel Dönüşüm İçin 1 Milyon TL Destek

Ankara'da Toplu Taşıma Krizi: Yaşlılar ve Öğrenciler Alınmayacak

Son Gün: Çanakkale ve Diyarbakır'da Personel Alımı Başvuruları Bugün Bitiyor!

Osmaniye'de TOKİ'den Yeni Konut Projesi: Yüzlerce Daire Satışa Çıkıyor

Burdur'da Halkbank'tan Öğretmenlere Rekor Promosyon Ödemesi

Ocak Ayına Özel Çifte Kazanç! 1.000 TL'ye EK Fatura Desteği

SGK'dan Emeklilik Yaşında Şok Değişiklik: Artık Hesaplar Daha Karmaşık

Devlet Destekleri ile İhtiyaç Sahiplerine Umut: Fatura, Eğitim ve İş Bulma Yardımları

Çocuk Başına 7.094 Lira Destek Ödemesi Şubat'ta Başlıyor

Emekli Promosyonlarında Mart Zirvesi! Yeni Fırsatlar Geliyor

Çalışan Kadınlara 1 Asgari Ücret Desteği! Başvurular Başladı

Ayda 5.812 TL ödeyebilme sözü verene 2+1 sıfır konut! TOKİ’den büyük müjde geldi