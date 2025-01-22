Katar, UNRWA'ya Desteğini Sürdürecek

Katar, UNRWA Destek Programına Devam Edecek

Katar, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA)'na olan desteğini sürdürme kararı aldı. Bu bilgi, UNRWA'nın yaptığı resmi bir açıklama ile duyuruldu.

Katar'ın BM Daimi Temsilcisi Alya Ahmed bin Seyf Al Sani ile UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, New York'ta gerçekleştirdikleri toplantıda, karşılıklı işbirliği olanaklarını değerlendirdi. Al Sani, Katar devletinin uluslararası insani yükümlülükleri ve Filistin halkının hakları konusundaki taahhütleri çerçevesinde UNRWA'ya destek vermeye devam edeceğini vurguladı.

UNRWA ve Filistinli Mültecilere Sağladığı Yardımlar

UNRWA, 1950 yılından bu yana, BM üyesi devletlerin gönüllü katkılarıyla finanse edilmektedir. Kuruluş, Filistinli mültecilere gıda, sağlık, eğitim ve barınma gibi insani yardımlar sağlamaktadır. Mevcut durumda, ajans, 5,9 milyon Filistinli mülteciye çeşitli destekler sunmaktadır.

75 yıldır Filistinli mültecilerin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan UNRWA, birçok kez İsrail tarafından hedef alınmış ve tesisleri zarar görmüştür. Özellikle, son dönemlerde İsrail yönetimi, 7 Ekim 2023 tarihinde Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarla eş zamanlı olarak UNRWA'ya yönelik karalama faaliyetlerine de başlamıştır. Ülkede 12 bin çalışanı bulunan ajansın, 14 çalışanının saldırılara katıldığı iddiaları ile kapatılması talep edilmiştir.

Geçtiğimiz günlerde, UNRWA'nın yasaklanmasını hedefleyen iki yasa tasarısı 28 Ekim 2024 tarihinde İsrail Meclisi'nden geçirilmiştir.