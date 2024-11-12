Katar ve Mısır'dan Smotrich'in Batı Şeria Açıklamalarına Sert Tepki

Katar ve Mısır, Smotrich'in Açıklamalarını Kınadı

Katar ve Mısır, İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in, 2025 yılının işgal altındaki Batı Şeria’nın "ilhak yılı" olacağı yönündeki açıklamalarını kuvvetle kınadı.

Katar'dan Sert Tepki

Katar Dışişleri Bakanlığı, yapılan açıklamada, "Katar, işgalci İsrail hükümetinin Maliye Bakanı'nın, işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhakı için gerekli altyapının hazırlanması yönünde talimatlar içeren açıklamalarını en güçlü ifadelerle kınıyor" ifadelerini kullandı. Açıklamada, Gazze'ye yönelik saldırıların devam etmesine ve bu durumun yansımalarına dikkat çekildi. Smotrich'in söylemleri, uluslararası hukukun açık bir ihlali olarak adlandırıldı ve bölgede barışa ulaşma şansını engelleyecek şekilde gerilimin tırmandırılması anlamına geldiği vurgulandı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı'nın Yanıtı

Mısır Dışişleri Bakanlığı da Smotrich'in açıklamalarını "en güçlü şekilde" kınadı. Açıklamada, "İsrail hükümetinin bir üyesinin sorumsuz ve aşırıcı açıklamaları, İsrail'in bölgede barış seçeneğini reddeden yönelimini açıkça yansıtıyor" denildi. Smotrich'in açıklamalarının, işgale son verilmesi ve 1967 sınırlarında bağımsız bir Filistin devletinin kurulması çağrısını yapan uluslararası toplumun tutumuyla çeliştiği belirtildi.

Smotrich'in Tartışmalı Beyanları

Bezalel Smotrich, liderliğini yaptığı aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisi'nin grup toplantısında, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmesinin zamanının geldiğini öne sürdü. Ayrıca, Donald Trump'ın yeniden ABD Başkanı seçilmesinin, bu ilhakı gerçekleştirmek için bir "fırsat" olduğunu savundu. 27 Ekim'de Kudüs'te yaptığı bir konferansta Gazze ve Batı Şeria'nın "etkili bir şekilde ilhak edilmesi" çağrısında bulundu ve yeni yerleşimler kurma isteğini dile getirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.