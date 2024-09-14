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Kayıp Narin Güran'ın Anısına Park Açıldı

Narin Güran'ın ismi, Nevşehir'deki bir parka verildi. Belediye Başkanı Rasim Arı, yaşanan acının derinliğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 14.09.2024 14:26
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 14:29
Kayıp Narin Güran'ın Anısına Park Açıldı

Kayıp Narin Güran'ın Anısına Park Açıldı

8 yaşındaki Narin Güran, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunmuştu. Narin'in anısını yaşatmak üzere Nevşehir'de bir park açıldı.

Narin Parkı'nın Açılışı

Nevşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen organizasyonla, küçük Narin'in ismi Cevher Dudayev Mahallesi'nde bulunan parka verildi. Park girişine asılan tabelada "Narin Parkı" ifadesi yer alıyor.

Belediye Başkanı'nın Açıklamaları

Parkın açılışında konuşan Belediye Başkanı Rasim Arı, "Küçük Narin'in kalplerde yaşayacağını" belirtti. Arı, yaşanan olayın Türk toplumunu derinden etkilediğini ifade ederek, "Bu vicdanları yaralayan bir hadise. Kelimeler bu acıyı tarif etmekte yetersiz kalıyor. Tüm Türkiye ile birlikte ben de bir baba olarak büyük bir acı duyuyorum. Allah milletimize sabır versin." şeklinde konuştu.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolduktan 19 gün sonra cansız...

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın adı, Nevşehir'deki parka verildi. Üzerinde "Narin Parkı" yazan tabela Belediye Başkanı Rasim Arı'nın katıldığı törende parkın girişine yerleştirildi.

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