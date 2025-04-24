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Kayseri'de 238 Ton Tohum Çiftçilere Dağıtıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, çiftçilere nohut ve mercimek tohumu desteği sağladı.

Yayın Tarihi: 24.04.2025 14:05
Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 14:05
Kayseri'de 238 Ton Tohum Çiftçilere Dağıtıldı

Kayseri'de Çiftçilere Tohum Desteği

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yerel çiftçilere 238 ton nohut ve mercimek tohumu dağıtarak tarımsal kalkınmaya destek olmaya devam ediyor. Tören, Kadir Has Kültür Merkezi otoparkında gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Açıklamaları

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin tarım ve hayvancılık alanında önemli mesafeler katettiğini vurguladı. Büyükkılıç, "Hibe olarak 1 milyar liraya yakın destek sunduk. Amacımız üretenin hizmetkarı olmak, üreteni sırtımızda taşımak" dedi.

Büyükkılıç ayrıca, Kayseri'de etkili olan zirai don olayının ardından hasar tespit çalışmalarına katıldıklarını ve üreticilerin yanında olduklarını belirtti.

İl Tarım ve Orman Müdürü'nden Destek Vurgusu

İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav ise, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin her zaman çiftçilerin yanında olduğunu ifade etti. Saklav, "Büyükşehir Belediyemiz, tarımsal üretimin artmasında büyük katkı sağlıyor. Türkiye'deki büyükşehir belediyeleri arasında son 5 yılda benzeri bir desteğe sahip olan yalnızca Kayseri'dir" şeklinde konuştu.

Tohum Dağıtımının Önemi

Konuşmaların ardından, çiftçilere nohut ve mercimek tohumları dağıtımı yapıldı. Törene, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Kayseri Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş ile ziraat odası başkanları ve çiftçiler katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, çiftçilere 238 ton nohut ve mercimek tohumu desteği sağladı .Kadir...

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, çiftçilere 238 ton nohut ve mercimek tohumu desteği sağladı .Kadir Has Kültür Merkezi otoparkında düzenlenen törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç (sağ 2) da katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, çiftçilere 238 ton nohut ve mercimek tohumu desteği sağladı .Kadir...

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, çiftçilere 238 ton nohut ve mercimek tohumu desteği sağladı .Kadir Has Kültür Merkezi otoparkında düzenlenen törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç (sağ 2) da katıldı.

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