Kayseri'de 62 Yıl Hapis Cezası Olan Hükümlü Yakalandı

Kayseri'de Büyük Operasyon: Hükümlü Kadın Yakalandı

Kayseri'de 62 yıl 45 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Ekipler, arananların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalarda, G.S. isimli kadın hükümlünün saklandığı adresi tespit etti.

Detaylı Operasyon

Yeşilyurt Mahallesi'nde gerçekleştirilen başarılı operasyonda, konut dokunulmazlığını ihlal, mala zarar verme ve hırsızlık gibi suçlardan 31 kaydı bulunan hükümlü, jandarma tarafından yakalandı.

Ceza Ertelemesi

Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, G.S.'nin cezası, kısa bir süre önce doğum yapmış olması nedeniyle 1 yıl 6 ay ertelendi.