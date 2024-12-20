Kayseri'de Büyükbaş Hayvan Dolandırıcılığı Operasyonu: 4 Zanlı Gözaltında

Kayseri'de Dolandırıcılık Operasyonu

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, büyükbaş hayvan dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı. Olayın merkezinde, Boyacı Mahallesi'nde geliştikleri bir dolandırıcılık hikayesi yer alıyor.

H.A. ve E.D. isimli şüpheliler, baktıkları 12 büyükbaş hayvanı 570 bin liraya sattıktan sonra, paralarını alamayınca jandarmaya başvuruda bulundu. Jandarma ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda, dolandırıcılık olayı ile ilgili evidans toplandı.

Hayvanlar Bulundu, Şüpheliler Gözaltında

Yapılan araştırmalar sonucunda, dolandırılan hayvanların Sivas'ın Gemerek ilçesi'nde bulunduğu tespit edildi. Gözaltına alınan B.K, E.A, E.Y. ve F.A, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Güvenlik güçleri, mağdurlara ait olan büyükbaş hayvanların bulunması için çalışmalarına devam ederken, gereken hukuki süreçlerin başlatıldığı bildirildi.

Kayseri'de büyükbaş hayvan dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı. Bulunan hayvanlar ise mağdurlara teslim edilecek.