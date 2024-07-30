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Kayseri'de Çocuklar Filistin İçin Ses Yükseltti

Kayseri'de çocuklar, AGD önderliğinde Filistin'deki soykırımı protesto etti, dayanışma mesajları vererek haksızlığa karşı durdular.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 13:43
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 13:43
Kayseri'de Çocuklar Filistin İçin Ses Yükseltti

Kayseri'de Filistin İçin Protesto

Kayseri'de Anadolu Gençlik Derneği (AGD) öncülüğünde düzenlenen etkinlikte çocuklar, İsrail'in Filistin'e yönelik gerçekleştirdiği soykırımı protesto etti.

Etkinlik Detayları

Kocasinan ilçesindeki AGD dernek binası önünde bir araya gelen çocuklar, durumu kamuoyuna duyurmak amacıyla sloganlar attı ve pankartlar taşıdı.

Ömer Çetinkaya'nın Açıklamaları

Etkinlikte söz alan Ömer Çetinkaya, Gazze'de 50 bin sivilin hayatını kaybettiğini ve bu kayıpların arasında yaklaşık 16 bin çocuğun bulunduğunu belirtti. Çetinkaya, "Çocuklar olarak burada toplandık. Oyun oynamak için değil, oyunu bozmak için buradayız. Bizim ellerimiz kalem tutarken, Gazzeli çocukların elleri anne babasının parçalanmış bedenlerini tutmasın diye buradayız." diye konuştu.

Çocukların Mesajı

Çocuklar, "Gazze'de işgal dünyada utanç", "Nehirden denize özgür Filistin" ve "Bebek katili İsrail" yazılı pankartlar taşıyarak, dayanışma ve barış mesajları verdiler.

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