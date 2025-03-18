Kayseri'de Gündüz Kuşağı Programlarına İmza Kampanyası

Kayseri'de, Büyük Aile Platformu öncülüğünde, ulusal televizyon kanallarında yayınlanan gündüz kuşağı programlarının toplum üzerindeki olumsuz etkilerine karşı imza kampanyası başlatıldı.

Gündüz kuşağında yayınlanan programlarda sıkça rastlanan çocuk istismarı, cinsel taciz, saldırı, şiddet ve cinayet gibi unsurların yaygınlaşması, Kayseri Aile Platformu üyelerini harekete geçirdi. Televizyondaki bu içeriklerin, toplumun genel ahlakına zarar verdiğinin altını çizen platform, güç birliği yaparak bu olumsuzluklara dur demeyi hedefliyor.

Dünya Ticaret Merkezi'nde imza toplamaya başlayan Kayseri Aile Platformu Başkanı Ahmet Avanlıer, kampanyanın amacını şöyle açıkladı: "Ekrandaki çürümeye dur demek için buradayız. Her gün izleyicilerin karşısına çıkan cinsel istismar ve aile düzenini bozan içeriklere karşı bu kampanyayı başlattık."

Avanlıer, Türkiye'nin değerlerine uygun yayınların yapılması gerektiğini vurgulayarak, "Ailesini, geleceğini ve sağlıklı gelişen çocuklarını önemseyen herkesi imza kampanyamıza katılmaya davet ediyoruz. 31 Mart'a kadar imza toplayacağız ve bu imzaları TBMM, RTÜK ve Cumhurbaşkanlığına ileteceğiz." dedi.

Kampanya, alışveriş merkezleri ve birçok noktada sürdürülmekte. Avanlıer, "Konuştuğumuz herkes, çocukların ruh sağlığı ve psikolojisini olumsuz etkileyen bu görüntülerden rahatsız. Bu şiddet ve taciz içerikleri normalleşmeye başlıyor." şeklinde konuştu.

Kampanyaya katılan bir diğer üye Hatice Koçyiğit ise, gündüz kuşağı programlarının izleyiciler üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekerek, bu programların ekranlardan kaldırılması gerektiğine vurgu yaptı.

Kayseri'de, Büyük Aile Platformu, ulusal televizyon kanallarında yayınlanan gündüz kuşağı programlarının toplum üzerindeki olumsuz etkilerine yönelik imza kampanyası başlattı.

Kayseri'de, Büyük Aile Platformu, ulusal televizyon kanallarında yayınlanan gündüz kuşağı programlarının toplum üzerindeki olumsuz etkilerine yönelik imza kampanyası başlattı.