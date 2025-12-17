Kayseri'de Heimlich Mucizesi: Nakliyeci Ferhat Sarıca Boğazına Şeker Kaçan Kızı Kurtardı

Kayseri'de Heimlich Mucizesi: Nakliyeci Ferhat Sarıca Kızı Kurtardı

Gülük Mahallesi'nde saat 19.00'da yaşandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Gülük Mahallesinde, saat 19.00 sıralarında boğazına şeker kaçan bir kız çocuğu, nakliyecilik yapan Ferhat Sarıca tarafından uygulanan Heimlich manevrası ile kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, panikle iş yerine giren baba kucağında çocuğu ile yardım istedi. İş yerinde bulunan Sarıca, çocuğun nefes almakta zorlandığını görünce hızlıca müdahale ederek Heimlich manevrasını uyguladı.

Sarıca'nın müdahalesi sonucu boğazına kaçan şeker çıktı ve çocuk kurtarıldı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kamera görüntülerinde babanın panikle çocuğunu kucağında iş yerine girişi, daha sonra Ferhat Sarıca ile dışarı çıkışları ve Sarıca'nın Heimlich manevrası uygulayarak çocuğu kurtardığı anlar anbean kaydedildi.

