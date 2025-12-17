DOLAR
Kayseri'de Heimlich Mucizesi: Nakliyeci Ferhat Sarıca Boğazına Şeker Kaçan Kızı Kurtardı

Kayseri Melikgazi'de nakliyeci Ferhat Sarıca, boğazına şeker kaçan kız çocuğunu heimlich manevrasıyla kurtardı; anlar iş yeri güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 00:56
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 00:56
Gülük Mahallesi'nde saat 19.00'da yaşandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Gülük Mahallesinde, saat 19.00 sıralarında boğazına şeker kaçan bir kız çocuğu, nakliyecilik yapan Ferhat Sarıca tarafından uygulanan Heimlich manevrası ile kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, panikle iş yerine giren baba kucağında çocuğu ile yardım istedi. İş yerinde bulunan Sarıca, çocuğun nefes almakta zorlandığını görünce hızlıca müdahale ederek Heimlich manevrasını uyguladı.

Sarıca'nın müdahalesi sonucu boğazına kaçan şeker çıktı ve çocuk kurtarıldı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kamera görüntülerinde babanın panikle çocuğunu kucağında iş yerine girişi, daha sonra Ferhat Sarıca ile dışarı çıkışları ve Sarıca'nın Heimlich manevrası uygulayarak çocuğu kurtardığı anlar anbean kaydedildi.

