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Kayseri'de Kılıçla Saldırı: Zanlı Tutuklandı

Kayseri'de bir kişiye kılıçla saldıran zanlı, tutuklandı. Olayla ilgili detaylar ve zanlının geçmişi açıklandı.

Yayın Tarihi: 09.02.2025 19:07
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 19:07
Kayseri'de Kılıçla Saldırı: Zanlı Tutuklandı

Kayseri'de Kılıçla Saldırı Olayı

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde, bir kişiye kılıçla saldıran şüpheli A.R. (32) tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kılıçaslan Mahallesi'nde bulunan bir apartman girişinde yaşanan saldırının ardından harekete geçti.

Şüphelinin Yakalanması ve Ele Geçirilen Malzemeler

Kısa sürede düzenlenen operasyonda, daha önce çeşitli suçlardan 18 suç kaydı bulunan zanlı, "kasten yaralama" ve "mala zarar verme" suçlamasıyla gözaltına alındı. Emniyet güçleri, zanlının evinde ve aracında yaptığı aramada bir kılıç ve 70 fişek ele geçirdi.

Hukuki Süreç Başladı

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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