Kayseri'de Mide ve Bağırsaklarında Uyuşturucu Bulunan 3 Kişi Tutuklandı

Kayseri'de, mide ve bağırsaklarında uyuşturucu bulunan 3 yabancı uyruklu şüpheli jandarma ekipleri tarafından tutuklandı. Yapılan operasyon sonucunda 2 kilo 680 gram eroin ve 702 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı, kent genelinde uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı. Bu çerçevede belirlenen bir adrese gerçekleştirilen operasyonda, İran uyruklu 3 şüpheli yakalandı.

Hastaneye sevk edilen zanlıların röntgen ve tomografi görüntüleri incelendiğinde, mide ve bağırsaklarında çok sayıda yabancı cisim tespit edildi. Şüphelilerin bağırsakları ve midelerinden toplamda 215 kapsül içerisinde gizlenmiş 2 kilo 680 gram eroin ile 56 kapsülde gizlenmiş 702 gram sentetik uyuşturucu çıkarıldı.

Gözaltına alınan zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı.

Kayseri'de mide ve bağırsaklarında 2 kilo 680 gram eroin ve 702 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen yabancı uyruklu 3 şüpheli tutuklandı.