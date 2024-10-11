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Kayseri'de Ucuza Arsa Dolandırıcılığı: 3 Kişi Tutuklandı

Kayseri'de düzenlenen operasyonla ucuza arsa vaadiyle dolandırıcılık yapan 7 kişi yakalandı, 3'ü tutuklandı.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 19:18
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 19:18
Kayseri'de Ucuza Arsa Dolandırıcılığı: 3 Kişi Tutuklandı

Kayseri'de Dolandırıcılara Darbe!

Kayseri'de gerçekleştirilen bir operasyonda, ucuza arsa satma vaadiyle dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 7 kişi yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, dolandırıcılık olaylarına karşı etkin bir çalışma yürüttü.

Operasyon Detayları

Operasyon kapsamında G.P, C.Ş, A.M, K.D, A.D, A.K. ve H.D. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Emniyet Teşkilatı’ndaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslardan 3’ü tutuklanırken, 4’ü adli kontrol şartıyla salıverildi.

Bu tür dolandırıcılık olaylarının önüne geçmek adına başlatılan operasyonlar, vatandaşları korumak için sürdürülmektedir. Dolandırıcılıkla mücadele kapsamındaki bu girişimler, toplumda güvenin yeniden tesis edilmesine katkı sağlamaktadır.

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