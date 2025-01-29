Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltında

Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu
Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı, gözaltına alındı. Yapılan operasyonda, toplamda 2 bin 533 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Operasyon Detayları
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarının kente şehir dışından uyuşturucu getirdiği bilgisine ulaştı. Bu doğrultuda bir operasyon planlandı.
Takip sonucunda şüphelilerin bulunduğu otomobil durduruldu. Araçta, Y.T, E.G ve B.E.Ö isimli 3 kişi gözaltına alındı.
Narkotik Arama Köpeği Jack'in Katkısı
Otomobilde narkotik arama köpeği "Jack"'in yardımıyla gerçekleştirilen aramada, toplam 2 bin 533 uyuşturucu hap bulundu.
"Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan zanlıların, emniyetteki işlemleri devam ediyor.