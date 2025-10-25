Kayseri'de Yeni BMX Parkuru ve Bisiklet Eğitim Alanı Açıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ndeki BMX Parkuru ve Bisiklet Eğitim Alanı açıldı; Memduh Büyükkılıç gençlere yönelik yatırımları vurguladı.

Yayın Tarihi: 25.10.2025 15:11
Güncelleme Tarihi: 25.10.2025 15:11
Kayseri'de Yeni BMX Parkuru ve Bisiklet Eğitim Alanı Açıldı

Kayseri'de Yeni BMX Parkuru ve Bisiklet Eğitim Alanı Açıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan BMX Parkuru ve Bisiklet Eğitim Alanı, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde hizmete açıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, açılışta yaptığı konuşmada Kayseri'nin bir spor şehri olduğunu vurguladı.

"Yavrularımızın özgüven içerisinde sportif olarak kendilerini sağlıklı biçimde yetiştirmeleri amacıyla bu çalışmaları yapıyoruz. Kayseri'mizi salt bir ticaret ve sanayi şehri olmanın ötesinde, aynı zamanda bir turizm ve spor merkezi olması yönünde de gayretlerimizi sürdürüyoruz."

Büyükkılıç, spor alanında tesisleşme konusunda hak edilen yerde olduklarını ama bunu yeterli görmeyerek daha da geliştirmeye gayret ettiklerini kaydetti.

Açılış töreni ve gösteriler

Törene Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Milletvekili Ayşe Böhürler, Spor AŞ Genel Koordinatörü Fatih Çağan ile sporcular ve vatandaşlar katıldı. Konuşmaların ardından açılışı yapılan alanda sporcular gösteri sundu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan BMX Parkuru ve Bisiklet Eğitim Alanı açıldı....

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan BMX Parkuru ve Bisiklet Eğitim Alanı açıldı. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ndeki açılışa Kayseri Valisi Gökmen Çiçek (ortada), AK Parti Milletvekili Ayşe Böhürler (solda) ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç (sağda) katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan BMX Parkuru ve Bisiklet Eğitim Alanı açıldı....

