Kayseri'den Öğrencilere 4.000 TL Nakit Destek İmkanı

Kayseri'den Öğrencilere Rekor Destek!

2025-2026 eğitim-öğretim yılı öncesinde, Kayseri'den ihtiyaç sahibi ailelere müjdeli bir haber geldi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yıllardır sürdürdüğü kırtasiye yardımına beslenme desteği kalemini ekledi. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın öncülüğünde hayata geçirilen yeni düzenleme ile öğrenci başına yapılacak yardım miktarı tam 4.000 TL'ye çıkarıldı. Bu destek, iki taksit halinde ailelerin hesaplarına yatırılacak.

Yeni Beslenme Desteği Projesi: "Beslenmem Çantamda, Belediyem Yanımda"

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışında ilerlemeye devam ediyor. 2022 yılından bu yana başarıyla yürüttüğü kırtasiye desteği projesini geliştirerek, "Beslenmem Çantamda, Belediyem Yanımda" sloganıyla ek destek sağlıyor. Daha önceki kırtasiye yardımları, sadece defter ve kalem gibi malzemeleri kapsarken, bu yeni düzenleme ile öğrencilerin sağlıklı beslenme ihtiyaçları da güvence altına alınıyor.

Kayseri il sınırları içinde ikamet eden ihtiyaç sahibi aileler, her bir öğrencisi için 4.000 TL'lik bir yardım alacak. Bu destek, eğitimde başarıyı artırmayı hedefliyor.

Başvurular Nasıl Yapılacak?

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, başvuruların dijital ortamda kolayca yapılabilmesi için gerekli altyapıyı oluşturdu. İhtiyaç sahibi aileler, 1 Ağustos 2025 ile 17 Ağustos 2025 tarihleri arasında başvurularını yapabilecek. Başvurular, yalnızca belediyenin resmi sitesi olan www.kayseri.bel.tr üzerinden online olarak kabul edilecek. Şahsen veya posta ile başvuru kabul edilmeyecek.

Onaylanan başvurular sonucunda, hak sahiplerine yapılacak 4.000 TL'lik yardım, eğitim-öğretim yılı başlangıcı ve ikinci dönem başında olmak üzere iki eşit taksit halinde ailelerin banka hesaplarına yatırılacak.

Başkan Büyükkılıç'tan Açıklama

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konuyla ilgili olarak şunları ifade etti: "Eğitim, bizim için sadece bir hizmet alanı değil; bir geleceğe yatırım meselesidir. İhtiyaç sahibi ailelerimizin çocuklarının kırtasiye ve beslenme ihtiyaçlarını karşılamak, aile bütçelerine katkı sağlamak ve çocuklarımızın sağlıklı bireyler olarak yetişmesine destek olmak önceliğimizdir. Kayseri'mizin her evladı değerlidir. Bu doğrultuda eğitim desteklerimizi artırarak sürdüreceğiz."