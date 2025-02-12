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Kayseri'nin İncesu İlçesinde Yangın Mağduru Ailenin Evi Yenilendi

Kayseri'de yangında hasar gören bir aile kaymakamlık ve belediye desteğiyle evine kavuştu.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 16:59
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 16:59
Kayseri'nin İncesu İlçesinde Yangın Mağduru Ailenin Evi Yenilendi

Yangında Hasar Gören Ailenin Evi Yenilendi

Kayseri'nin İncesu ilçesinde meydana gelen elektrik kontağından çıkan yangın sonucu ağır hasar gören Karakoyunlu ailesinin evi, kaymakamlık ve belediye desteğiyle yeniden inşa edildi.

Kaymakam ve Belediye Koordinasyonu

İncesu Kaymakamı Ömer Said Karakaş, 11 Aralık 2024'te çıkan yangının ardından ailenin acısını hafifletmek için hızlı bir şekilde adım attı. Kaymakam Karakaş, İncesu Belediyesi ile iş birliği içinde, evin bakım ve onarım çalışmalarını tamamlayarak aileyi sıcak yuvalarına kavuşturduklarını belirtti.

Belediye Başkanı İlmek'in Açıklamaları

Belediye Başkanı Mustafa İlmek, “Vatandaşlarımızın iyi ve kötü günlerinde yanlarında olmaya devam ediyoruz” diyerek sosyal belediyecilik ilkesinin önemine vurgu yaptı. İlmek, yangın mağduru aile için hemen harekete geçtiklerini ve yangının izlerini silmek için hayırseverlerin desteğiyle gerekli çalışmaları yaptıklarını ifade etti. Başkan İlmek, "Ailemize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yenilenen evlerinde güle güle oturmalarını diliyorum" şeklinde konuştu.

Aile Büyüğü Karakoyunlu'dan Teşekkür

Mustafa Karakoyunlu, yangında evinin tamamen yandığını belirtirken, “Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Bu zor günümde beni yalnız bırakmayan devlet büyüklerimden, hayırseverlerden ve muhtarımızdan Allah razı olsun” diyerek minnettarlığını dile getirdi.

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