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Kazakistan'da 23 Önde Gelen Üniversitenin Şubeleri Açıldı

Kazakistan, 23 uluslararası üniversitenin şubeleriyle eğitim alanında devrim yapıyor. Geleceğin eğitimi için önemli bir adım.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 17:27
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 17:31
Kazakistan'da 23 Önde Gelen Üniversitenin Şubeleri Açıldı

Kazakistan’da Dünyanın Önde Gelen 23 Üniversitesinin Şubeleri Faaliyete Geçti

Kazakistan, dünyanın en prestijli 23 üniversitesinin şubelerini açarak eğitim alanında önemli bir değişim sürecine girdi. Bu gelişme, başkent Astana’da düzenlenen Connected-2024 uluslararası konferansı ile duyuruldu.

Geleceği Şekillendiren Konferans

Konferansa 20’den fazla ülkeden 60'tan fazla uzman katılarak, günümüzün zorlukları ve fırsatları üzerine sunumlar gerçekleştirdi. Kazakistan Başbakan Yardımcısı Tamara Düysenova, "Gelecekteki dünya görünüşüne bilinçli bakış" isimli ana oturumda, ülkenin uluslararası eğitim kurumlarını çekme çabalarının devam ettiğini belirtti.

Uluslararası Eğitim Standartları

Düysenova, "Dünyanın en iyi 23 üniversitesinin şubeleri Kazakistan’da faaliyet göstermeye başladı. Amacımız, uluslararası standartlara uygun eğitim programlarıyla işgücü piyasasında nitelikli uzmanlar yetiştirmek ve bilim ile inovasyonu desteklemektir" dedi.

Yapay Zeka ve Gelecek Eğitim

Konferans çerçevesinde gerçekleşen "Geleceğin eğitimi ve bilimi" konulu oturumda, Coursera EMEA Genel Müdürü Nicolas Foucault, yapay zekanın eğitim sürecindeki önemine değindi. "Dijital bir öğretmen aracılığıyla 400 milyon öğrenciye hukuk, dil ve diğer alanlarda eğitim verebiliyoruz. Bu ölçek, sektörde büyük bir değişimin göstergesi" ifadelerini kullandı.

Uzmanların Bir Araya Geldiği Etkinlik

Kazak yatırımcı ve Connected Konferansı Organize Kurulu Başkanı Serik Tolukpayev, konferansta uluslararası düzeyde saygın yazarlar, araştırmacılar ve teknoloji uzmanlarını ağırladıklarını dile getirerek, "Dünyanın gelecekte nasıl şekilleneceğini anlamak ve Kazakistan'ın bu koşullara nasıl uyum sağlayacağını değerlendirmek için konferansı devam ettirmeyi planlıyoruz" nikaha dikkat çekti.

Dünyanın önde gelen 23 üniversitesinin, Kazakistan’da şubelerini açarak ülkedeki faaliyetlerine...

Dünyanın önde gelen 23 üniversitesinin, Kazakistan’da şubelerini açarak ülkedeki faaliyetlerine başladığı bildirildi. Kazakistan’ın başkenti Astana’da bilim, eğitim, inovasyon, dijitalleşme ve iklim alanında geleceğin resmini oluşturmayı amaçlayan "Connected-2024" uluslararası konferansı düzenlendi. Konferansa 20’den fazla ülkeden katılım sağlayan 60'ı aşkın uzman, sunumlarında çağın zorluklarını ve sunduğu fırsatları değerlendirildi.

Dünyanın önde gelen 23 üniversitesinin, Kazakistan’da şubelerini açarak ülkedeki faaliyetlerine...

Dünyanın önde gelen 23 üniversitesinin, Kazakistan’da şubelerini açarak ülkedeki faaliyetlerine başladığı bildirildi. Kazakistan’ın başkenti Astana’da bilim, eğitim, inovasyon, dijitalleşme ve iklim alanında geleceğin resmini oluşturmayı amaçlayan "Connected-2024" uluslararası konferansı düzenlendi. Konferansa 20’den fazla ülkeden katılım sağlayan 60'ı aşkın uzman, sunumlarında çağın zorluklarını ve sunduğu fırsatları değerlendirildi.

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