Kazakistan'da 9 Mayıs Zafer Günü Törenleri Coşkuyla Kutlandı

Kazakistan'da Zafer Günü Etkinlikleri

Kazakistan, 9 Mayıs Zafer Günü'nü, eski Sovyetler Birliği'nin 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı yenmesinin 80. yıl dönümü dolayısıyla ülke genelinde düzenlenen anma törenleriyle kutladı.

Savaş Kahramanları Anıldı

Bu önemli günde, 1 milyon 200 binden fazla Kazakistanlının savaşa katıldığı hatırlanarak, onların anısına özel etkinlikler düzenlendi. Başkent Astana'da, devletin üst düzey temsilcileri ve milletvekilleri, savaş kahramanlarının anıtlarına çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.

Almatı'da Büyüklükte Bir Yürüyüş

Almatı'da, 30 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilen anma yürüyüşünde, katılımcılar savaşa katılan akrabalarının portrelerini taşıdı. Dev Kazakistan bayrağı eşliğinde yürüyen kalabalık, duygusal anlar yaşadı.

Gazilere Saygı Duruşu

Askeri bandolar, hayatta kalan 2. Dünya Savaşı gazilerini ziyaret ederek evlerinin önünde konser verdi. Savaşın acı anıları, gazilere gösterilen saygıyla bir kez daha hatırlandı.

Kazakistan'ın Savaşta Üstlendiği Rol

2. Dünya Savaşı sırasında Kazakistan'dan 1 milyon 200 binden fazla kişi savaşa katıldı. Bu sayıdan 600 binden fazlası cephede hayatını kaybetti. Savaşta kullanılan her 10 mermiden 9'u Kazakistan'da üretildi ve fabrikalar, savaş ihtiyaçlarını karşılamak için gece gündüz çalıştı.

Ödüller ve Kahramanlar

Savaş sonrasında 500’den fazla Kazakistanlı asker, “Sovyetler Birliği'nin Kahramanı” unvanına layık görüldü. Ayrıca, Almanya'nın başkenti Berlin'deki Reichstag binasına zafer bayrağını diken askerlerden biri de Kazak asker Rahimjan Koşkarbayev olarak biliniyor.

Günümüzde Kazakistan’da, 2. Dünya Savaşı'na katılan 105 gazi yaşamaya devam etmekte.

Kazakistan’da eski Sovyetler Birliği’nin 2.Dünya Savaşı’nda Nazi Almanyası’nı mağlup etmesinin 80.yıl dönümü dolayısıyla anma törenleri düzenlendi.

Kazakistan’da eski Sovyetler Birliği’nin 2.Dünya Savaşı’nda Nazi Almanyası’nı mağlup etmesinin 80.yıl dönümü dolayısıyla anma törenleri düzenlendi.