Kazakistan'da Oğuzların Kültürel Mirasına Işık TİKA'dan Destek

Kazakistan’da Oğuzların Kültürel Mirasına Işık Tutacak Proje

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) desteğiyle Kazakistan'da hayata geçirilen "Ulu Türkistan’da Oğuzların Kültürel Mirasının İzinde" projesi, Oğuzların zengin kültürel mirasına ışık tutulmasını sağlıyor.

Proje Hakkında Detaylar

Kazakistan'ın Hazar Denizi kıyısındaki Aktau şehrinde gerçekleştirilen bu proje, Yesenov Üniversitesi tarafından yürütülüyor ve Türk dünyasının ortak tarihi ile kültürel mirasının korunmasını, belgelenmesini ve geleceğe aktarılmasını hedefliyor.

TİKA Koordinatörü Erdoğmuş’un Değerlendirmesi

TİKA Astana Koordinatörü Fuat Erdoğmuş, proje çerçevesinde Kazakistan’ın batısındaki Mangışlak yarımadası sınırlarında bulunan tarihi Oğuz mezarlıklarına yönelik saha araştırmaları yapıldığını belirtti. Mezar taşlarının, Türk ve Kazak akademisyenler tarafından detaylı bir şekilde incelendiğini vurguladı.

Araştırmalarla Birlikte Kültürel Miras Korunuyor

Erdoğmuş, bu çalışmaların Kazakistan'daki Oğuz tarihi ve kültürünün aydınlatılmasına katkı sağlayacağını ifade ederek, "Ortak Türk tarihinin somut kültürel miras unsurları arasında yer alan bu mezar taşlarının bugüne kadar belgelenmemiş olması, onların kaybolma riskiyle karşı karşıya kalmasına neden oluyordu. Bu proje ile birlikte ilk kez akademik çerçevede kayıt altına alındı ve Türk dünyasının kültürel mirasının korunması yönünde önemli bir adım atıldı." dedi.

Gelecek Aşamalar ve Planlar

Projenin saha araştırmaları kapsayan ilk aşamasının tamamlanmasının ardından, ikinci aşamada elde edilen veriler ışığında bir belgesel film ve albüm kitap hazırlanması planlanıyor. Erdoğmuş, bu yayının hem akademik çevreye hem de kamuoyuna değerli bir başvuru kaynağı sunacağına dikkat çekti.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) desteğiyle Kazakistan'da Oğuzların kültürel mirasına ışık tutacak "Ulu Türkistan’da Oğuzların Kültürel Mirasının İzinde" projesi uygulanıyor. Kazakistan'ın Hazar Denizi kıyısındaki Mangistau eyaletinin idari merkezi Aktau şehrinde faaliyet gösteren Yesenov Üniversitesi tarafından hayata geçirilen ve TİKA'nın destek verdiği proje, Türk dünyasının ortak tarihi ve kültürel mirasının korunması, belgelenmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması açısından önem taşıyor.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) desteğiyle Kazakistan'da Oğuzların kültürel mirasına ışık tutacak "Ulu Türkistan’da Oğuzların Kültürel Mirasının İzinde" projesi uygulanıyor. Kazakistan'ın Hazar Denizi kıyısındaki Mangistau eyaletinin idari merkezi Aktau şehrinde faaliyet gösteren Yesenov Üniversitesi tarafından hayata geçirilen ve TİKA'nın destek verdiği proje, Türk dünyasının ortak tarihi ve kültürel mirasının korunması, belgelenmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması açısından önem taşıyor.