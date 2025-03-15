Kazakistan'dan 6 İranlı İade Edildi

Kazakistan'da mahkum olan 6 İranlı, cezasını çekmek üzere ülkelerine iade edildi.

Yayın Tarihi: 15.03.2025 18:53
Güncelleme Tarihi: 15.03.2025 18:53
Kazakistan'dan 6 İranlı İade Edildi

Kazakistan'da Hüküm Giyen 6 İranlı Ülkesine İade Edildi

İran, Kazakistan’da çeşitli suçlardan hüküm giyen 6 İran vatandaşının kalan cezalarını çekmek amacıyla ülkesine nakledildiğini duyurdu. İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Adalet Bakan Yardımcısı Asker Celalyan konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Hükümlülerin Ülkeye İadesi

Celalyan, "Kazakistan hapishanelerinde tutuklu bulunan İranlıların ülkeye intikalinin dördüncü etabında bugün 6 İranlı cezalarının kalanını İran’da çekmek üzere ülkeye nakledildi." dedi. Bu gelişme, İran’ın uluslararası işbirliği çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Kırgızistan'daki Durum

Ayrıca Kırgızistan’da tutuklu bulunan İran vatandaşları hakkında da bilgi veren Celalyan, Kırgızistan hapishanelerinde tutuklu bulunan tek İranlının da yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından cezasının geri kalanını çekmek üzere İran’a nakledildiğini bildirdi.

Bu durum, İran’ın yurtdışındaki vatandaşlarının durumunu iyileştirmek için gösterdiği çabaları gözler önüne seriyor.

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