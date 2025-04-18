Kazakistan Hazar Denizi Kıyısında Büyük Altyapı Projeleri Başlatıyor

Kazakistan'dan Hazar Denizi Kıyısında Dev Yatırım

Kazakistan, Hazar Denizi kıyısındaki tek deniz kapısı olan Mangistau bölgesinde toplam 24 büyük altyapı projesini hayata geçirmek için çalışmalara başladı.

Cumhurbaşkanı Tokayev Ziyarette Bulundu

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, çalışma ziyareti kapsamında Aktau Uluslararası Deniz Limanı'nda incelemelerde bulundu. Tokayev, burada ülkenin transit potansiyelinin geliştirilmesinde önemli rol oynayan projeler hakkında bilgi aldı.

Ulaştırma Bakanı'ndan Bilgiler

Ulaştırma Bakanı Marat Karabayev, Tokayev'e Aktau Limanı'nın stratejik önemini vurguladı. Limanın, "doğu-batı ve kuzey-güney" yönlerindeki konumunun uluslararası ve ulusal ulaşımda kritik bir rol üstlendiğini belirtti. 2024 yılına kadar Hazar Denizi geçişli Trans Hazar Uluslararası Taşımacılık Koridoru üzerinden taşınan yük hacminin %62 artarak 4.5 milyon tona ulaşmasının hedeflendiğini açıkladı.

3.64 Milyar Dolar Değeri Projeler

Bakan Karabayev, Mangistau bölgesinde toplam değeri 3.64 milyar dolar olan 24 altyapı projesiyle, Aktau Limanı'nın kapasitesinin 240 bin TEU'ya çıkarılacağının altını çizerken, başkent Astana ile Aktau arasındaki mesafeyi 800 kilometreye düşürecek karayolu ve Kenderli Turizm Beldesi'nde yeni bir havalimanı inşaatı gibi projelerin detaylarını paylaştı.

Stratejik Amaçlar ve Hızlandırma Talimatı

Tokayev, Mangistau'nun Avrasya'nın ulaşım ve lojistik merkezi olma yolundaki stratejik görevine dikkat çekerek Kenderli Havalimanı’nın inşaatının hızlandırılması talimatını verdi.

Kazakistan, Hazar Denizi kıyısındaki tek deniz kapısı olan Mangistau bölgesinde liman, kargo terminalleri, kara yolu ve havalimanı gibi 24 altyapı projesini hayata geçiriyor. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Hazar Denizi kıyısındaki Mangistau'ya çalışma ziyareti düzenledi. Tokayev, ziyareti sırasında ülkenin transit potansiyelinin geliştirilmesinde kilit rol oynayan Aktau Uluslararası Deniz Limanı'nda incelemelerde bulundu.

Kazakistan, Hazar Denizi kıyısındaki tek deniz kapısı olan Mangistau bölgesinde liman, kargo terminalleri, kara yolu ve havalimanı gibi 24 altyapı projesini hayata geçiriyor. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Hazar Denizi kıyısındaki Mangistau'ya çalışma ziyareti düzenledi. Tokayev, ziyareti sırasında ülkenin transit potansiyelinin geliştirilmesinde kilit rol oynayan Aktau Uluslararası Deniz Limanı'nda incelemelerde bulundu.