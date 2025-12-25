DOLAR
Kazalı Türk Gemisi 'Lady Hayat' İstanbul Boğazı'ndan Tuzla'ya Taşındı

Romanya'da çarpışan Türk gemisi 'Lady Hayat', Kıyı Emniyeti römorkörleri eşliğinde İstanbul Boğazı'ndan geçirilerek Tuzla Tersaneler Bölgesi'ne ulaştırıldı.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 13:40
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 13:58
Romanya'daki çarpışma sonrası güvenli geçiş sağlandı

Romanya'nın Sulina Kanalı'nda 19 Aralık'ta başka bir gemiyle çarpışan Türk bayraklı 'Lady Hayat' isimli gemi, Kıyı Emniyeti römorkörleri eşliğinde İstanbul Boğazı'ndan geçirilerek Tuzla Tersaneler Bölgesi'ne ulaştırıldı.

Edinilen bilgilere göre kazada; 'K Hak' isimli geminin 'Lady Hayat''a su altı hattından bodoslama girmesi sonucu gemide büyük bir delik açıldığı ve hasar meydana geldiği öğrenildi.

Bugün gerçekleştirilen çekiş ve eskort operasyonunu Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait römorkörler yürüttü. Yetkililer, geminin tersaneye güvenli şekilde ulaştırıldığını ve seferine tersaneden yeni boyanmış ve bakımlı olarak çıktığının görüldüğünü bildirdi.

'K Hak' gemisinin durumu hakkında ise henüz resmi bir bilgiye ulaşılamadı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı tahmin ediliyor.

