Ankara'da Görkemli Aşiret Düğünü: Kilolarca Altın, Binlerce Konuk

Ankara'da iki gün süren görkemli aşiret düğününde geline 1 kiloya yakın gerdanlık ve kilolarca altın takıldı; binlerce konuk ve ünlü sanatçılar katıldı.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 22:17
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 22:17
Ankara'da Görkemli Aşiret Düğünü: Kilolarca Altın, Binlerce Konuk

Ankara’da görkemli aşiret düğünü

Ankara, son yılların en görkemli düğünlerinden birine tanıklık etti. İki gün süren törende geline takılan 1 kiloya yakın gerdanlık ve takıların çokluğu dikkat çekti.

Davetliler ve takıların boyutu

Ankara’da yaşayan Vanlı iş adamı Veysel Ürüm’ün kardeşi Ömer Ürüm, Gaziantepli iş adamı İzettin Altunkaya’nın kızı Deniz Altunkaya ile hayatını birleştirdi. Bir otelde düzenlenen törende milletvekilleri, aşiret liderleri, kanaat önderleri, STK başkanları, iş insanları ve binlerce kişi yer aldı.

Türkiye’nin 81 ilinin yanı sıra yurt dışından da katılım sağlanan düğünde geline kilolarca altın, damada ise milyonlarca lira takıldı.

Sahne ve açıklamalar

Düğün töreninde ünlü sanatçılar Ceylan ve Özgür Alter ile yerel sanatçılar sahne aldı. Gece sonunda açıklama yapan damadın abisi Veysel Ürüm, "İş insanları, kanaat önderleri, siyasiler ve dostlarımızın katıldığı bir düğün oldu. Tabi bütün hemşerilerimizle gönül muhabbetimiz var. Çok güzel bir düğün oldu ve yoğun bir katılım vardı" dedi.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

