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Kediyi Heimlich ile Kurtaran Güvenlik Görevlisi Harekete Geçti

Samsun'da bir güvenlik görevlisi, nefes borusuna yiyecek kaçan kediyi Heimlich manevrasıyla kurtardı.

Yayın Tarihi: 15.06.2025 01:01
Güncelleme Tarihi: 15.06.2025 01:01
Kediyi Heimlich ile Kurtaran Güvenlik Görevlisi Harekete Geçti

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, nefes borusuna yiyecek kaçan bir kedi, özel güvenlik görevlisi Selçuk Çavdar tarafından Heimlich manevrası ile kurtarıldı.

Kedinin zor nefes aldığını fark eden Çavdar, Orta mahalle Ata Giritli Caddesi'nde yaşanan olayı hızlı bir şekilde değerlendirerek müdahale etti. Marketten çıkarken kediyi gören Çavdar, hemen kedinin yüzünü aşağı çevirip Heimlich manevrasını uyguladı. Kedi, soluk borusuna kaçan yiyeceğin çıkmasının ardından rahat nefes almaya başladı.

Yaşanan anlar, o bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, nefes almakta zorluk çeken kedinin çırpındığı ve Çavdar'ın durumu fark etmesi üzerine müdahale ettiği anlar yer aldı.

Çavdar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ağzından bir parça çıktı, parçaya baktığımda kemikli tavuk eti olduğunu gördüm. Bu hamle sayesinde kediyi kurtarmış olduk. Mesleğim gereği bu eğitimleri almıştım. Benim için güzel bir duygu oldu, bir hayata dokundum. Heimlich manevrası herkesin bilmesi gereken ilk yardım yöntemi," şeklinde konuştu.

Samsun'da nefes borusuna yiyecek kaçan kedi, güvenlik görevlisinin Heimlich manevrasıyla kurtuldu....

Samsun'da nefes borusuna yiyecek kaçan kedi, güvenlik görevlisinin Heimlich manevrasıyla kurtuldu. Kedinin nefes almakta zorlandığını fark eden Selçuk Çavdar, kediye Heimlich manevrası uyguladı. Çavdar, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Samsun'da nefes borusuna yiyecek kaçan kedi, güvenlik görevlisinin Heimlich manevrasıyla kurtuldu....

Samsun'da nefes borusuna yiyecek kaçan kedi, güvenlik görevlisinin Heimlich manevrasıyla kurtuldu. Kedinin nefes almakta zorlandığını fark eden Selçuk Çavdar, kediye Heimlich manevrası uyguladı. Çavdar, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

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