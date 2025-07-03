Türk Sinemasının Efsanesi Kemal Sunal Vefatının 25. Yılında Anıldı

Türk sinemasının unutulmaz ismi Kemal Sunal, vefatının 25. yılında Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında sevgiyle anıldı. Tören, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı ve çok sayıda aile üyesi, dost ve hayran katılım gösterdi.

Gül Sunal: 'Zaman Zor Geçiyor'

Kemal Sunal’ın eşi Gül Sunal, eşine duyulan sevginin verdiği mutluluğu dile getirerek, "Herkeste yüksek bir sevgi ve bağlılık görüyorum. Kemal’i her gün anıyoruz çünkü o ailemizin reisi ve aramızda yok. Zaman geçtikçe, daha fazla zorlandığımı hissediyorum. Ama çocuklar ve sizler sayesinde zamanı doldurmaya çalışıyorum" şeklinde konuştu.

Ezo Sunal: 'Koşuşturma Devam Ediyor'

Usta oyuncunun kızı Ezo Sunal, 25 yıldır yalnız bırakılmadıklarını vurgulayarak, "Bir arkadaşım bana, 'Dedem 82, küçük yeğenim 5 yaşında, her ikisi de babanın filmlerini izliyor' dedi. Bu sevgi ve coşku benim için ölümsüzlüğü bulmakla eşit" diyerek gözlemlerini paylaştı.

Ali Sunal: 'Duygusallık Artıyor'

Oğlu Ali Sunal ise her yıl anma etkinliğinin biraz daha zorlayıcı geçtiğini ifade etti. Kemal Sunal’a duyulan sevginin, kaybından 25 yıl sonra bile aynı şiddette devam ettiğini belirterek, "Çocuklarıma Kemal dedelerini, onun sevgisini anlatıyorum, tanımadıkları halde çok seviyorlar" dedi.

Ulvi Alacakaptan: 'Sunal Gerçek Bir Sanatçıydı'

AA muhabirine konuşan sanatçı Ulvi Alacakaptan, Kemal Sunal’ın hak ettiği değeri göremediğini belirtti. Sunal'ın başka filmler de yapmak istediğini ancak izleyicinin bu isteğine karşılık vermediğini ifade etti. En güzel filminin "Propaganda" olduğunu vurgulayan Alacakaptan, Sunal’ın korkularını hiçe sayarak sinema için kendini feda eden gerçek bir sanatçı olduğunun altını çizdi.

Türk sinemasının unutulmaz ismi Kemal Sunal, vefatının 25. yılında Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı. Törene, Sunal'ın ailesi, yakınları, sevenleri ve dostları katıldı.

Türk sinemasının unutulmaz ismi Kemal Sunal, vefatının 25. yılında Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı. Törene, Sunal'ın ailesi, yakınları, sevenleri ve dostları katıldı.