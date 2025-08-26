Kenya'da Boni Ormanı Operasyonu: Eş-Şebab'ın 5 Üyesi Öldürüldü

KDF açıkladı

Kenya Savunma Kuvvetleri (KDF), ülkenin doğusundaki Boni Ormanında düzenlenen operasyonda, Eş-Şebab terör örgütüne mensup 5 üyenin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

KDF açıklamasına göre, özel kuvvetler devriye sırasında bir Eş-Şebab kampını tespit etti ve kampa yapılan müdahalede örgüt mensuplarıyla çatışma çıktı.

Operasyon sırasında silah, mühimmat ve el yapımı patlayıcı (EYP) yapımında kullanılan malzemelerin ele geçirildiği bildirildi.

Kenya, Eş-Şebab ile mücadelede 2011'den bu yana Somali'ye destek verirken, örgüt ülke içinde zaman zaman saldırılar düzenlemeye devam ediyor.