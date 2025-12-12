DOLAR
Kepez Belediyesi'nden 80 Yaşındaki Fatma Yamacı'ya Evde Sağlık Hizmeti

Kepez Belediyesi Evde Sağlık Hizmetleri ekibi, Varsak Karşıyaka’daki 80 yaşındaki Fatma Yamacı’nın evini temizleyip sağlık takibini yaptı.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 12:11
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 12:11
Varsak Karşıyaka Mahallesi'nde yalnız yaşayan yaşlıya sıcak yardım eli

Kepez Belediyesi, yürüttüğü Evde Sağlık Hizmetleri kapsamında Varsak Karşıyaka Mahallesinde yalnız yaşayan 80 yaşındaki Fatma Yamacının evine ulaşarak temizlik ve sağlık desteği sağladı.

Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, Fatma Yamacı’nın evini temizleyip gerekli sağlık kontrollerini gerçekleştirirken günlük yaşamına destek sundu. Müdahale, mahalle muhtarının başvurusu üzerine hızlıca organize edildi.

Varsak Karşıyaka Mahalle Muhtarı Ercan Alkan, başvurusunu ve süreci şöyle aktardı: "Belediyemiz hemen harekete geçti, doktor ve temizlik ekipleri geldi. Fatma Teyzemizin evi temizlendi, sağlığı takip ediliyor".

Fatma Yamacı yaşadığı memnuniyeti ve duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Eşim 15 yıl önce vefat etti. Burada yalnız yaşıyorum. Geldiler, benimle ilgilendiler, bana baktılar. Bana kimse bakmıyordu. Allah Mesut Kocagöz’den bin kere razı olsun. Onun baktığı gibi onun evlatları da ona iyi baksınlar".

Fatma Yamacı ayrıca kendisine destek veren Varsak Karşıyaka Mahalle Muhtarı Ercan Alkana da teşekkür ederek, "Allah ondan da razı olsun" dedi.

Kepez Belediyesi, ilçe genelinde tek başına yaşayan veya yardıma muhtaç her yaşlıya aynı kapsamda destek sağlamayı sürdürüyor.

