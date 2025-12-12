Kepez Belediyesi'nden 80 Yaşındaki Fatma Yamacı'ya Evde Sağlık Hizmeti

Varsak Karşıyaka Mahallesi'nde yalnız yaşayan yaşlıya sıcak yardım eli

Kepez Belediyesi, yürüttüğü Evde Sağlık Hizmetleri kapsamında Varsak Karşıyaka Mahallesinde yalnız yaşayan 80 yaşındaki Fatma Yamacının evine ulaşarak temizlik ve sağlık desteği sağladı.

Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, Fatma Yamacı’nın evini temizleyip gerekli sağlık kontrollerini gerçekleştirirken günlük yaşamına destek sundu. Müdahale, mahalle muhtarının başvurusu üzerine hızlıca organize edildi.

Varsak Karşıyaka Mahalle Muhtarı Ercan Alkan, başvurusunu ve süreci şöyle aktardı: "Belediyemiz hemen harekete geçti, doktor ve temizlik ekipleri geldi. Fatma Teyzemizin evi temizlendi, sağlığı takip ediliyor".

Fatma Yamacı yaşadığı memnuniyeti ve duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Eşim 15 yıl önce vefat etti. Burada yalnız yaşıyorum. Geldiler, benimle ilgilendiler, bana baktılar. Bana kimse bakmıyordu. Allah Mesut Kocagöz’den bin kere razı olsun. Onun baktığı gibi onun evlatları da ona iyi baksınlar".

Fatma Yamacı ayrıca kendisine destek veren Varsak Karşıyaka Mahalle Muhtarı Ercan Alkana da teşekkür ederek, "Allah ondan da razı olsun" dedi.

Kepez Belediyesi, ilçe genelinde tek başına yaşayan veya yardıma muhtaç her yaşlıya aynı kapsamda destek sağlamayı sürdürüyor.

KEPEZ BELEDİYESİ, EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ KAPSAMINDA VARSAK KARŞIYAKA MAHALLESİ’NDE YALNIZ YAŞAYAN 80 YAŞINDAKİ FATMA YAMACI’NIN EVİNİ TEMİZLEDİ. FATMA TEYZENİN TEMİZLİK SIRASINDA YAPTIĞI AÇIKLAMA HERKESİ DUYGULANDIRDI; "BANA EVLADIM BAKMIYOR, ALLAH MESUT KOCAGÖZ’DEN BİN KERE RAZI OLSUN. ONUN BAKTIĞI GİBİ ONUN EVLATLARI DA ONA İYİ BAKSINLAR" DEDİ.