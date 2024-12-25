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Kerem Çatay, TESİYAP Yönetim Kurulu Başkanlığına Seçildi

Televizyon ve Sinema Filmi Yapımcıları Meslek Birliği (TESİYAP) Genel Kurulu'nda Kerem Çatay yeni başkan seçildi.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 17:49
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 17:49
Kerem Çatay, TESİYAP Yönetim Kurulu Başkanlığına Seçildi

Kerem Çatay, TESİYAP Yönetim Kurulu Başkanlığına Seçildi

Televizyon ve Sinema Filmi Yapımcıları Meslek Birliği'nin (TESİYAP) 11. Olağan Genel Kurulu, İstanbul'da gerçekleştirildi. Bu önemli toplantıda, ünlü yapımcı Kerem Çatay, yönetim kurulu başkanlığına seçildi.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin önde gelen dizi ve sinema filmi yapımcılarının yer aldığı TESİYAP, bu yeni dönemde Kerem Çatay liderliğinde yola devam edecek.

Genel Kurula katılan üyeler, yapımcılar adına kendilerini temsil etmesi konusunda TESİYAP Yönetim Kurulu'na tam yetki verdi. Seçim sonucunda Yönetim Kurulu üyeliklerine, yapımcılar Kerem Çatay, Fatih Aksoy, Ali Gündoğdu, Faruk Turgut ve Burak Sağyaşar oybirliği ile seçildi.

Film ve dizi yapımcılarının Türkiye'de ve uluslararası alanda haklarının korunması, teliflerinin toplanması ve dağıtılması konularında aktif rol oynayan TESİYAP, sektörde mesleki dayanışma ve iş birliği ortamının güçlendirilmesi için projeler geliştirmeye devam ediyor.

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