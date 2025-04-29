Kerkük'te 1. Türk Dünyası Uluslararası Film Festivali Heyecanı

Kerkük'te Filmlerle Dolu Bir Festivale Ev sahipliği Yapıldı

Irak'ın Kerkük kentinde, T Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı ile Türkmen Kardeşlik Ocağı tarafından düzenlenen "1. Türk Dünyası Uluslararası Film Festivali" büyük bir ilgiyle gerçekleştirildi.

Katılımcılar ve Etkinliğin Önemi

Festival, Kerkük Türkmen Kardeşlik Ocağı'nda düzenlendi ve Türkmen yetkililerin yanı sıra tiyatro sanatçıları ve çok sayıda sanatsever bu önemli etkinliğe katıldı. Festivalin organizatörü Mehmet Haşim Salihi, Irak'taki Türkmenlerin köklü kültürel tarihine dikkat çekerek bu tür uluslararası etkinliklerin önemini vurguladı.

Tiyatro ve Film Projeleri Artıyor

Son yıllarda Kerkük'te pek çok tiyatro ve dizi projesinin hayata geçirildiğini belirten Salihi, bu gelişmeleri Türkmen kültürü için başarılı bir adım olarak değerlendirdi. Ayrıca, Türkmen tiyatro, dizi ve filmlerin daha geniş bir kitleye ulaşması gerektiğini ifade ederek, Türkmen sanatını dünyaya tanıtma hedefini dile getirdi.

Sorunları Sanatla Anlatma Vurgusu

Salihi, Türkmenlerin yaşadığı sıkıntıları ve maruz kaldıkları haksızlıkları sanat ve filmler aracılığıyla dünyaya aktarması gerektiğini de ekledi.

Genç Kuşak ve Sanat Potansiyeli

Festivalin Genel Sanat Yönetmeni Yavuz Vacit Osman, Türkmenlerin artık sanatlarıyla kendilerini Türk dünyasına ve dünyaya tanıtmaları gerektiğini belirtti. Kerkük’te, Türk Dünyası Uluslararası Film Festivali ekibinin bir parçası olmaktan gurur duyduğunu söyleyen Osman, genç kuşağın sanata olan ilgisinin büyük olduğunu vurguladı.

İlk Uluslararası Festival Olmanın Gururu

Kerkük Türkmen Kardeşlik Ocağı Başkanı Gassan Bayatlı, bu uluslararası festivalin Kerkük'te ilk kez gerçekleştiriliyor olmasının önemli bir gelişme olduğunu ifade etti. Bayatlı, benzer festivallerin Irak'ta Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı diğer bölgelerde de düzenlenmesi gerektiğini savundu.

Festivalin Tarihleri ve Katılan Ülkeler

Kerkük'te 23-25 Nisan tarihleri arasında planlanan festival, ilgi nedeniyle 28 Nisan'a kadar uzatıldı. Festivale Irak, Türkiye ve Almanya’dan filmler katıldı.

Irak'ın Kerkük kentinde, Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı ile Türkmen Kardeşlik Ocağı tarafından "1. Türk Dünyası Uluslararası Film Festivali" etkinliği düzenlendi. Kerkük Türkmen Kardeşlik Ocağı'nda gerçekleştirilen festivale, Türkmen yetkililer, tiyatro sanatçıları ve çok sayıda sanatsever katıldı. Festivalin Genel Sanat Yönetmeni Yavuz Vacit Osman, konuşma yaptı.

Irak'ın Kerkük kentinde, Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı ile Türkmen Kardeşlik Ocağı tarafından "1. Türk Dünyası Uluslararası Film Festivali" etkinliği düzenlendi. Kerkük Türkmen Kardeşlik Ocağı'nda gerçekleştirilen festivale, Türkmen yetkililer, tiyatro sanatçıları ve çok sayıda sanatsever katıldı. Festivalin Genel Sanat Yönetmeni Yavuz Vacit Osman, konuşma yaptı.