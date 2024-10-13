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Kerkük'te Kadınlar Barış İçin Pedal Çeviriyor

Kerküklü kadınlar, bisiklet turuyla Irak ve Orta Doğu'da kalıcı barış mesajı verdi.

Yayın Tarihi: 13.10.2024 00:10
Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 00:10
Kerkük'te Kadınlar Barış İçin Pedal Çeviriyor

Kerkük'te Kadınlardan Barış İçin Pedal Çevirme Etkinliği

Irak'ın Kerkük kentinde, Kerküklü Kadınlar Bisiklet Turu etkinliği düzenlendi. Bir araya gelen kadınlar, barış mesajlarını dünyaya duyurmak amacıyla öncelikle Orta Doğu ve Irak'ta kalıcı huzuru hedefleyerek pedal çevirdi.

Etkinlik Katılımcılarının Düşünceleri

Etkinliğe katılan Kerim Fener Faruk, "Kerküklü kadınlar olarak burada toplanmakta amacımız, ülkemiz ve dünya için kalıcı barışı teşvik etmektir" dedi.

Faruk, turda yaklaşık 30 kadının bulunduğunu ve Kerkük kent merkezinden başlayarak Aden semti'nden Bağdat yolu istikametine doğru yaklaşık 10 kilometre pedal çevirdiklerini ifade etti.

Barışa Duyulan Özlem

Etkinliğe katılmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Ruveyde Hasan, "Dünyaya barış gelmesini istiyoruz" diyerek kadınların güçlerini vurguladı. Hasan, bu olayın kadınların gücünün her zaman yer bulacağına inandığını ifade etti.

Dünya genelinde barış çağrısında bulunarak Muhammed Nasir, "Bisiklet turumuzla barışın sesini duyurmak istiyoruz. Irak ve Orta Doğu şimdi en çok barışa ihtiyaç duyan bölgeler" diye konuştu.

Destekçiler ve Temin Edilen Bisikletler

Etkinliğe katkıda bulunan Kerkük Bisiklet Grubu Başkanı Nihat Osman, "Katılımcı kadınlara bisiklet sağlamakla beraber, bu etkinlik aracılığıyla Irak ve çevresinde tam barışın sağlanması için mesaj gönderiyoruz" şeklinde dile getirdi.

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