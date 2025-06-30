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Kerkük'te 'Urfa Sıra Geceleri' Kafesi: Şanlıurfa Kültürü Yaşatılıyor

Kerkük'te açılan 'Urfa Sıra Geceleri' kafesi, Şanlıurfa kültürünü gözler önüne seriyor ve büyük ilgi görüyor.

Yayın Tarihi: 30.06.2025 12:38
Güncelleme Tarihi: 30.06.2025 12:38
Kerkük'te 'Urfa Sıra Geceleri' Kafesi: Şanlıurfa Kültürü Yaşatılıyor

Kerkük’te Şanlıurfa'nın Renkli Kültürü

Irak'ın Kerkük kentinde açılan 'Urfa Sıra Geceleri' kafesi, tarihi kentin eğlence geleneğini sergileyerek ziyaretçilere eşsiz anlar sunuyor. Kayseri Çarşısı'nda bulunan bu kafe, hem Kerküklüler hem de şehri ziyaret eden turistler açısından ilgi çekici bir mekan haline geldi.

Kafe Sahibi Huti Ağa'nın Açıklamaları

Kafe sahibi Huti Ağa, bu tür bir mekan açmanın kendisi için bir mutluluk kaynağı olduğunu belirtti. Kerküklülere Urfa sıra gecelerini yaşatmayı amaçladıklarını söyleyen Ağa, kafe ziyaretçilerine yöresel müzikler eşliğinde eğlenme imkanı sunduklarını ifade etti. Hafta sonları ve bayramlarda gerçekleştirilen sıra gecelerine dikkat çeken Ağa, Kerkük ile Anadolu arasında güçlü bir kültürel bağ olduğunu vurguladı.

Yerel Ziyaretçilerin Görüşleri

Kafe etkinliklerine katılan İstabrak Yazaroğlu, bu tür otantik mekanların açılmasının kendilerini sevindirdiğini dile getirerek, Kerkük’te büyük bir ilginin olduğunu belirtti. Yazaroğlu, yerel faaliyetlere destek verilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Mahmut Avcı ise, kafede düzenlenen etkinliğin kendisine adeta Şanlıurfa'da bulunduğu hissini verdiğini ifade etti. Şanlıurfa ve Kerkük türkülerinin aynı mekanda yankılanmasının duygusal bir deneyim sunduğunu belirten Avcı, bu tür kültürel girişimlerin çoğalmasını temenni etti.

Etkinliğin, Kerkük'e gelen yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çektiği belirtiliyor. 'Urfa Sıra Geceleri' kafesi, kültürel çeşitliliği ve yerel müziği bir araya getirerek, bölgenin zengin kültürel yapısını tanıtma amacında önemli bir rol oynuyor.

Irak'ın Kerkük kentinde açılan "Urfa Sıra Geceleri" kafesinde, tarihi kentin eğlence kültürü...

Irak'ın Kerkük kentinde açılan "Urfa Sıra Geceleri" kafesinde, tarihi kentin eğlence kültürü sergileniyor. Kerkük'teki Kayseri Çarşısı'nda açılan ve Şanlıurfa'daki sıra gecelerini aratmayan kafe, Kerküklüler ve kente gelen turistlerin ilgisini çekiyor.

Irak'ın Kerkük kentinde açılan "Urfa Sıra Geceleri" kafesinde, tarihi kentin eğlence kültürü...

Irak'ın Kerkük kentinde açılan "Urfa Sıra Geceleri" kafesinde, tarihi kentin eğlence kültürü sergileniyor. Kerkük'teki Kayseri Çarşısı'nda açılan ve Şanlıurfa'daki sıra gecelerini aratmayan kafe, Kerküklüler ve kente gelen turistlerin ilgisini çekiyor.

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