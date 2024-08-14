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Kerkük Yerel Yönetim Toplantısında Rüşvet İddiaları Gündemde

Kerkük'teki yerel yönetim toplantısında rüşvet iddiaları ve yasal geçerliliği tartışılıyor. KDP ve ITC toplantıyı boykot etti.

Yayın Tarihi: 14.08.2024 12:59
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 12:59
Kerkük Yerel Yönetim Toplantısında Rüşvet İddiaları Gündemde

Kerkük Yerel Yönetim Toplantısında Rüşvet İddiaları Gündemde

Kerkük'te KYB öncülüğünde gerçekleştirilen yerel yönetim toplantısında, rüşvet iddiaları tartışma konusu oldu. Eski Irak Dışişleri Bakanı Hoşyar Zebari, toplantıda yaşananların "bir avuç kirli dolar" uğruna meydana geldiğini ifade etti.

Toplantının Yasal Olmadığı İddiası

Kerkük Valisi ve Vilayet Meclisi Başkanı'nın seçimi için KYB'nin girişimleriyle düzenlenen toplantıya, "şehir dışında gerçekleştirilmesi ve üyelerin tümünün davet edilmemesi" nedeniyle çok sayıda tepki geldi. Kerkük Vilayet Meclisi üyelerinin çoğunluğu, toplantıyı boykot ederek katılmadı.

ITC ve KDP'den Tepkiler

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Hasan Turan, toplantının yasal olmadığını belirterek sonuçlarını tanımadıklarını duyurdu. Partinin, toplantının iptali için Yüksek Federal Mahkeme'ye başvurması da dikkat çekti.

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), Bağdat'taki toplantının geçersiz olduğunu belirtirken, temsilcisi Zebari ise toplantıya katılan Sünni Arap üyelerinin rüşvet aldığına yönelik güçlü iddialarda bulundu. Bu durum, toplantının yasal statüsüyle ilgili tartışmaları daha da alevlendirdi.

Eleştirilerin Ardından Gelen Suçlamalar

Kerkük'teki bazı Arap üyeler, toplantıya katılma kararını eleştirirken, toplantıya katılan üyeleri "ihanet" ile suçladı. Diğer yandan, Ahmed Molla Talal, toplantının İran destekli olduğunu iddia ederek, bu durumu sert bir dille eleştirdi.

Sonuçsuz Kalan Özlemler

Irak Başbakanı Mohammed Shiya al-Sudani, tüm tarafların Kerük yerel yönetiminde yer alması gerektiğini belirtmişti. Ancak, toplantının sonuçlarına dair henüz bir açıklama yapmamış olması dikkat çekiyor.

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