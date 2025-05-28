KGAÖ Savunma Bakanları Konseyi Bişkek'te Toplandı

KGAÖ Savunma Bakanları Bişkek’te Buluştu

Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) Savunma Bakanları Konseyi toplantısı gerçekleştirildi. KGAÖ Dönem Başkanı ve Kırgızistan Savunma Bakanı Ruslan Mukanbetov’un başkanlık ettiği toplantıya; Kazakistan, Rusya, Belarus ve Tacikistan’ın savunma bakanları ile KGAÖ Genel Sekreteri İmangali Tasmagambetov katıldı.

Önemli Kararlar Alındı

Toplantıda, KGAÖ’nün 2026-2030 askeri işbirliği planı onaylandı. Bu plan, üye ülkelerin askeri işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyor ve bölgesel güvenliğin artırılması için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Caparov’a Göre İşbirliği Temel Nokta

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, KGAÖ Savunma Bakanları Konseyi toplantısına katılan askeri yetkililerle gerçekleştirdiği görüşmede, Kırgızistan'ın üye devletler arasında bölgesel güvenlik ve işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan çeşitli girişimleri desteklediğini vurguladı.

Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) Savunma Bakanları Konseyi Toplantısı yapıldı. KGAÖ Dönem Başkanı ve Kırgızistan Savunma Bakanı Ruslan Mukanbetov’un başkanlık ettiği toplantıya KGAÖ üye ülkelerinden Kazakistan, Rusya, Belarus ve Tacikistan’ın savunma bakanları ve KGAÖ Genel Sekreteri İmangali Tasmagambetov katıldı.