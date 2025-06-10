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Kıbrıs Gazisi İsmail Mardin, Edirne'de Son Yolculuğuna Uğurlandı

Edirne'de yaşamını yitiren Kıbrıs Gazisi İsmail Mardin, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Yayın Tarihi: 10.06.2025 14:36
Güncelleme Tarihi: 10.06.2025 14:36
Kıbrıs Gazisi İsmail Mardin, Edirne'de Son Yolculuğuna Uğurlandı

Edirne'de, 72 yaşında hayata veda eden Kıbrıs Gazisi İsmail Mardin, düzenlenen askeri törenle son kez toprağa verildi.

Rahatsızlığı nedeniyle Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi görmekte olan Mardin, burada yaşamını yitirdi. Gazimiz için Hacıdanişment köyünde yapılan cenaze töreni, duygusal anlara sahne oldu.

Türk bayrağına sarılı cenazesi, askeri erkan tarafından köydeki evine getirildi ve burada helallik alındı. Mardin'in naaşı, köy camisinde kılınan öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında köy mezarlığına defnedildi.

Törende, Mardin'in akrabalarının yanı sıra Lalapaşa Kaymakamı Bahadır Yılmaz, Edirne Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ahmet İsmailoğlu, diğer gaziler ve çok sayıda vatandaş da yer aldı.

İsmail Mardin, Kıbrıs Barış Harekatı sırasında gösterdiği kahramanlıklarla hatırlanacak bir isim olarak gönüllerde yaşayacak.

Edirne'de 72 yaşında yaşamını yitiren Kıbrıs Gazisi İsmail Mardin'in cenazesi toprağa verildi....

Edirne'de 72 yaşında yaşamını yitiren Kıbrıs Gazisi İsmail Mardin'in cenazesi toprağa verildi. Rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybeden Mardin için Lalapaşa ilçesine bağlı Hacıdanişment köyünde askeri tören düzenlendi.

Edirne'de 72 yaşında yaşamını yitiren Kıbrıs Gazisi İsmail Mardin'in cenazesi toprağa verildi....

Edirne'de 72 yaşında yaşamını yitiren Kıbrıs Gazisi İsmail Mardin'in cenazesi toprağa verildi. Rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybeden Mardin için Lalapaşa ilçesine bağlı Hacıdanişment köyünde askeri tören düzenlendi.

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