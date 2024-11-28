KİK Zirvesi Öncesi Kuveyt'te Dışişleri Bakanları İstişare Toplantısı

KİK Zirvesi Öncesi Önemli Toplantı

Körfez İşbirliği Konseyi'ne (KİK) üye ülkelerin dışişleri bakanları, pazar günü düzenlenecek KİK Zirvesi öncesinde Kuveyt'te bir istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantının Amacı ve Gündemi

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, 1 Aralık'ta Kuveyt'te gerçekleştirilecek 45. KİK Liderler Yüksek Konseyi oturumuna hazırlık amacıyla bu toplantı düzenlendi.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Abdullah Ali Abdullah el-Yahya başkanlığındaki toplantıda, Körfez ülkelerinin ortak çalışma süreci ile bunu güçlendirme yolları üzerinde duruldu. Ayrıca, başta Gazze Şeridi ve Lübnan olmak üzere bölgesel ve uluslararası alanda yaşanan son gelişmeler, acil ateşkesin sağlanması ve Filistin davasına yönelik adil ve kapsamlı bir çözüme ulaşmanın önemi tartışıldı.

Küresel İlişkiler ve Raporların Görüşülmesi

Toplantıda, 5 Aralık 2023'te Katar'ın başkenti Doha'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılan 44. KİK Zirvesi'nde yayımlanan kararların uygulanmasına dair raporlar da ele alındı. Üye ülkelerle küresel ülkeler ve grupları arasındaki diyalog ve stratejik ilişkilerin geliştirilmesi konusu da gündeme geldi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.