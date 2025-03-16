Kılıç ve Özil Almanya'da Gençlerle Sahur Programında Bir Araya Geldi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç ve Mesut Özil'den Gençlere İlham

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile AK Parti MKYK üyesi ve eski futbolcu Mesut Özil, Almanya'nın Düsseldorf kentinde düzenlenen bir sahur programında gençlerle bir araya geldi. Uluslararası Demokratlar Birliği'nin (UID) organizasyonuyla gerçekleşen etkinlikte, Kılıç, Türk gençlerine özbelirtilmiş başarı hikayelerini aktararak özveri ve azim dolu bir kariyeri örnek almayı önerdi.

Mesut Özil'in Başarı Hikayesi

Kılıç, yaptığı konuşmada, Özil’in çalışkanlığını ve pes etmeyen tutumunu öne çıkararak, "Bu kariyeri kendinize örnek alın," dedi. Almanya'daki Türk gençliğine seslenen Kılıç, "Sizlerin yaşadıklarını, hissettiklerinizi bir dönem biz de yaşadık," diyerek geçmişle bağ kurdu.

Kılıç, Özil'in, dünyanın en saygın kulüplerinde elde ettiği başarılı kariyerinin arkasında yoğun bir emek ve özveri olduğunu vurguladı. Ayrıca, Özil’in karşılaştığı eleştirilere karşı duruşunu da örnek göstererek, "Dimdik dururken, edep ile mukabele etti," dedi.

Özil’in Futbol ve Siyaset Üzerine Düşünceleri

Etkinlikte gençlerin sorularını yanıtlayan Mesut Özil, occapsını kaldırarak, "Kariyerimde birkaç yıl daha oynamak isterdim," itirafında bulundu. Gelecekte Fenerbahçe'de teknik direktörlük yapma konusuna da değinen Özil, "Fenerbahçe hastasıyım ama şu an için başka projelerim var," ifadelerini kullandı.

Özil, siyasete girmesine ilişkin olarak, "Her zaman siyasetin içindeydim. Arkadaşlarım bana daha önce girmemi önerdi," şeklinde konuştu. Ayrıca, kendi spor akademisini kurma planları olduğunu belirterek Türk futbolcuların dünya kulüplerinde daha çok görünmesini hedeflediğini ifade etti.

Almanya’ya Duyduğu Sevgi

Almanya hakkındaki bakış açısının değişmediğini vurgulayan Özil, yaşadığı deneyimlerle olgunlaştığını belirtti: "Alman medyasıyla sorunlar yaşadım ama burada ekmek paramı kazandım ve bu ülke bana imkanlar sundu. Yorulduğum anlar oldu ama asla pes etmedim."