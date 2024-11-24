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Kilis'te Futbolcu, Maç Sonunda Sürpriz Evlenme Teklifi Yaptı

Kilis Belediyespor oyuncusu Umut Koray Öz, maç sonrasında kız arkadaşı Bilhan Şahin'e sahada evlenme teklif etti.

Yayın Tarihi: 24.11.2024 17:59
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 18:16
Kilis'te Futbolcu, Maç Sonunda Sürpriz Evlenme Teklifi Yaptı

Kilis'te Duygu Dolu Anlar

Özel bir anıya tanıklık etmek isteyen futbolseverler, Kilis Belediyespor ve Adana Adaletgücü Spor arasında gerçekleşen ligin 9. haftasındaki maçı kaçırmadı. Maç boyunca takımlar büyük bir heyecan yansıtırken, maç sonunda yaşanan olay ise tüm dikkatleri üzerine çekti.

Evlenme Teklifi Sahada Gerçekleşti

Kilis Belediyespor'un başarılı oyuncusu Umut Koray Öz, takımının 4-0 galip geldiği maçın ardından sahada sürpriz bir evlenme teklifi gerçekleştirdi. Öz, maç sonunda tribünden kız arkadaşı Bilhan Şahin'i sahaya davet etti.

Taraftarların coşkulu tezahüratları eşliğinde Öz, "Benimle evlenir misin? Işığım ol sonsuza uzanan" yazılı pankartı açtı. Diz çökerek elindeki yüzükle kız arkadaşına duygusal bir teklifte bulundu.

Sevinç Dolu Anlar

Bütün stadyumun gözleri önünde gerçekleşen bu an, Bilhan Şahin için bir sürpriz oldu ve teklifini "evet" yanıtıyla kabul etti. Umut Koray Öz, yaptığı açıklamada; "Takım arkadaşlarım, hocamız ve taraftarlarımızın desteğiyle bu anı gerçekleştirdim. Kız arkadaşım çok mutlu oldu ve ben de bu mutluluğu paylaşmak istiyorum. Biz, maçtan önce bu planı yapmıştık ama önce maçı kazanmamız gerekiyordu" dedi.

Umut, "Sahaya çıktık, gerekeni yaptık ve sonuç çok mutlu bir şekilde bitti. İnşallah ileride daha da mutlu olacağız" ifadeleriyle birçok kişinin gözünde bu özel anı daha da anlamlı hale getirdi.

Bilhan Şahin ise, teklifin büyük bir sürpriz olduğunu belirterek, yaşadığı Heyecanı dile getirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Kilis Belediyespor'da forma giyen futbolcu, maç sonrası sahada...

Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Kilis Belediyespor'da forma giyen futbolcu, maç sonrası sahada kız arkadaşına sürpriz evlenme teklifinde bulundu. Kilis Belediyespor oyuncusu Umut Koray Öz(Sol 2), takımının 4-0 galip geldiği maç sonunda, kız arkadaşı Bilhan Şahin(Sağ 2)'e evlenme teklifinde bulundu.

Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Kilis Belediyespor'da forma giyen futbolcu, maç sonrası sahada...

Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Kilis Belediyespor'da forma giyen futbolcu, maç sonrası sahada kız arkadaşına sürpriz evlenme teklifinde bulundu. Kilis Belediyespor oyuncusu Umut Koray Öz(Sol 2), takımının 4-0 galip geldiği maç sonunda, kız arkadaşı Bilhan Şahin(Sağ 2)'e evlenme teklifinde bulundu.

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