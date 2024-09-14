Kilis'te Komşular Arasında Silahlı Kavga: 3 Yaralı

Kilis'te Komşular Arası Silahlı Kavga

Kilis ilinde meydana gelen bir olayda, komşular arasında çıkan tartışma kanlı bir çatışmaya dönüştü. Bilal Habeş Mahallesi'nde, Şörhabil Caddesi'nde yaşanan olayda, M.A.C, M.A. ve H.S. arasında başlayan anlaşmazlık hızla büyüdü.

Kavga Aniden Büyüdü

Tartışmanın büyümesiyle birlikte, yakınlarının da katıldığı bu kavga, silahlı bir çatışmaya dönüştü. Sonuç olarak, M.A.C, M.A. ve H.S. yaralanarak yaralı bir şekilde Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan H.S.'nin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Güvenlik Önlemleri Artırıldı

Olay sonrası, polis ekipleri hem olay yerinde hem de hastanede güvenlik önlemleri alarak soruşturma başlattı. Bu tür olayların önüne geçmek amacıyla çalışmalar sürdürülmektedir.

Kilis'te komşular arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kilis'te komşular arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kilis'te komşular arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kilis'te komşular arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.