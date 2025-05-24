Kilis'te Orman Yangınlarına Karşı Hava ve Karadan Denetimler Başlatıldı

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaz aylarının gelmesiyle birlikte orman yangınlarına karşı aldıkları önlemleri artırdı. Ormanlık ve mesire alanlarında karadan ve havadan denetimler gerçekleştiriliyor. Hisar ile Demirciler köyleri sınırındaki orman alanında devriye gezen ekipler, dron ile de bölgedeki durumu yakından izliyor.

Jandarma ekiplerinin yanı sıra Orman İşletme Müdürlüğü personeli de ormanlık alanlarda gözlem, denetim ve kontroller yapmaktadır. Ayrıca, orman yangınlarına karşı bu bölgelerin güvenliğini sağlamak amacıyla kamera sistemleriyle de sürekli bir izleme gerçekleştirilmektedir.

Orman İşletme Müdürü İsmet Gümüş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, havaların ısınması ile birlikte yangın riskine karşı ormanlık alanları sürekli olarak kontrol ettiklerini belirtti. Gümüş, vatandaşları orman yangınları konusunda uyararak, “İlk müdahale araçlarımız bölgede sürekli hareket hâlinde. Aynı zamanda jandarma ile beraber ormanlık alanlarda denetimlerimizi sürdürmekteyiz. Vatandaşlarımızdan ateş yakmamalarını istemekteyiz. Denetimlerimiz yaz boyunca devam edecek.” dedi.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yangınlara karşı ormanlık ve mesire alanlarda karadan ve havadan denetim yapıyor. Orman İşletme Müdürlüğü personeli de ormanlık alanlarda gözetleme, denetim ve kontroller gerçekleştiriyor.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yangınlara karşı ormanlık ve mesire alanlarda karadan ve havadan denetim yapıyor. Orman İşletme Müdürlüğü personeli de ormanlık alanlarda gözetleme, denetim ve kontroller gerçekleştiriyor.