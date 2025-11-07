Kilis'te Yük Araçlarına Sıkı Tonaj ve Branda Denetimi

Kilis'te Jandarma Trafik Timleri, yük taşıyan araçlara yönelik tonaj ve branda denetimleri yaparak sürücüleri trafik ve yük taşıma kurallarına ilişkin bilgilendirdi.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 11:20
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 11:20
Denetimlerin Amacı ve Kapsamı

Jandarma Trafik Timleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, tonaj ve branda denetimi öncelikli hedef olarak belirlendi. Denetimlerin amacı, trafik güvenliğinin sağlanması ve karayolu altyapısının korunması olarak açıklandı.

Uygulanan Kontroller

Yürütülen denetimlerde, hafriyat, mıcır, kum ve taş gibi malzeme taşıyan araçların aşırı yükleme yapıp yapmadığı dikkatle kontrol edildi. Ayrıca çevreye zarar verilmesini ve yola dökülmeleri önlemek amacıyla brandasız yük taşınmasının tespit edilmesi hedeflendi.

Sürücülere Bilgilendirme

Denetimler sırasında sürücülere, trafik kurallarına ve yük taşıma kurallarına uymaları konusunda bilgilendirme yapıldı. Uygulamaların, hem trafik güvenliğini artırmayı hem de karayollarının hasar görmesini engellemeyi amaçladığı vurgulandı.

Denetimlerle ilgili süreçlerin devam edeceği ve kurallara uymayan araçlara karşı gerekli yaptırımların uygulanacağı bildirildi.

JANDARMA EKİPLERİ DENETİM

