Kırgızistan'da Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi Gerçekleşti

Kırgızistan, Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesine Ev Sahipliği Yaptı

Bişkek'te düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları 11. Zirvesi, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un liderliğinde gerçekleşti. Zirveye, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, gözlemci ülke Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Türkmenistan'ın Bişkek Büyükelçisi Nurı Golliyev katıldı.

Zirvenin Teması ve Hedefleri

“Türk Dünyasının Güçlendirilmesi: Ekonomik Entegrasyon, Sürdürülebilir Kalkınma, Dijital Gelecek ve Herkes için Güvenlik” temasıyla yapılan zirve, Intımak Ordo Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleştirildi. Caparov, Kırgız devletinin temellerinin atıldığı Kara-Kırgız Özerk Bölgesi'nin 100. yıl dönümünde bu önemli zirveye ev sahipliği yapmaktan gurur duyduğunu dile getirdi.

Dönem Başkanlığı ve Öncelikler

Caparov, TDT Dönem Başkanlığının Kazakistan'dan Kırgızistan'a geçtiğini vurgulayarak, bunun kendileri için büyük bir onur olduğunu belirtti. Dönem başkanlığı çerçevesinde “Türk Dünyasına Bakış-2040” ve “Türk Devletleri Teşkilatı'nın 2022-2026 Stratejisi” gibi projelere odaklanacaklarını açıkladı.

Dijital Başkent ve İklim Değişikliği

Bişkek'in 2025 yılı Türk dünyasının dijital başkenti olarak belirlenmesi için sağlanan destekler için teşekkür eden Caparov, dijital entegrasyon sürecini hızlandırmanın yanı sıra iklim değişikliği ile mücadele konusunu da ele alarak üyelerle ortak tedbirler geliştireceklerini ifade etti.

Uluslararası Mesajlar ve Çözüm Çağrısı

Caparov, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına karşı tutumlarını açık bir dille ifade ederek, “Filistin'de kadın ve çocukların öldürülmesi kabul edilemez. Biz, İsrail’i uluslararası hukuka, insani normlara uymaya çağırıyoruz” dedi. Ayrıca, Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkını desteklediklerini ekleyerek uluslararası kamuoyuna çözüm çağrısında bulundu.