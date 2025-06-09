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Kırgızistan Kültür Bakanı Mambetaliyev, MHP Milletvekili Topsakal'ı Ağırladı

Kırgızistan Kültür Bakanı Mambetaliyev, MHP'li Topsakal ve heyetini kabul ederek Aytmatov forumunu konuştu.

Yayın Tarihi: 09.06.2025 17:29
Güncelleme Tarihi: 09.06.2025 17:29
Kırgızistan Kültür Bakanı Mambetaliyev, MHP Milletvekili Topsakal'ı Ağırladı

Kırgızistan Kültür Bakanı'ndan Önemli Ziyaret

Kırgızistan Kültür, Enformasyon ve Gençlik Politikası Bakanı Mirbek Mambetaliyev, Türkiye merkezli Cengiz Aytmatov Enstitüsü Başkanı ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İlyas Topsakal ile beraberindeki heyeti kabul etti.

Forum Hazırlıkları Üzerine Görüşme

Bakanlık Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Mambetaliyev, Kırgızistan'da gerçekleştirilecek olan "Cengiz Aytmatov, Türk Dünyasının Geleceği" uluslararası forumu için gelen Topsakal'ın başkanlığındaki heyetle bir araya geldi. Heyette ayrıca, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Sultan Raev, Özbekistan Meclisi Demokratik Kurumlar ve Sivil Toplumun Geliştirilmesi Komitesi Üyesi Milletvekili Akmal Saidov ve Azerbaycan'dan ressam Sakit Memmedov yer aldı.

Aytmatov'un Kültürel Mirası Vurgulandı

Görüşmede, ünlü yazar Cengiz Aytmatov’un manevi mirası ve Türk dünyası üzerindeki önemi ele alındı. Aytmatov’un, Doğu ve Batı kültürlerini bir araya getiren evrensel bir hümanist olarak Türk halklarının ortak insani ve kültürel değerlerine yaptığı katkılara değinildi.

Bakan Mambetaliyev, Türk dili konuşan ülkeler arasındaki kültürel bağların güçlendirilmesine sağladıkları destek ve katkılardan dolayı TÜRKSOY'a teşekkürlerini sundu.

Forum ve Anma Etkinliği

Topsakal ve beraberindeki heyet, yarın Bişkek'te gerçekleştirilecek "Cengiz Aytmatov, Türk Dünyasının Geleceği" forumuna katılacak ve Aytmatov'un mezarı başındaki anma etkinliğinde bulunacak.

Aytmatov'un Hayatı

Cengiz Aytmatov, 12 Aralık 1928'de **Talas** eyaletinin **Şeker köyü**'nde dünyaya gelmiştir. Yazar, Mayıs 2008'de Rusya'nın Tataristan bölgesinde belgesel çekimleri sırasında rahatsızlanmış, tedavi için götürüldüğü Almanya'da 10 Haziran'da vefat etmiştir.

Kırgızistan Kültür, Enformasyon ve Gençlik Politikası Bakanı Mirbek Mambetaliyev (sol 3), Türkiye...

Kırgızistan Kültür, Enformasyon ve Gençlik Politikası Bakanı Mirbek Mambetaliyev (sol 3), Türkiye merkezli Cengiz Aytmatov Enstitüsünün Başkanı, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Prof. Dr. İlyas Topsakal (sol 2) ile beraberindeki heyeti kabul etti. Heyette, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Sultan Raev (solda), Özbekistan Meclisi Demokratik Kurumlar ve Sivil Toplumun Geliştirilmesi Komitesi Üyesi Milletvekili Akmal Saidov'un (sağ 2) yanı sıra Azerbaycan'dan ressam Sakit Memmedov (sağda) yer aldı.

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