Kırgızistan Meclisi Tacikistan ile Sınır Anlaşmasını Onayladı

Kırgızistan Meclisi, Tacikistan'la olan sınır anlaşmasını kabul etti. Anlaşma, tarihi sorunları çözüme kavuşturacak.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 12:47
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 12:47
Kırgızistan Meclisi Tacikistan ile Sınır Anlaşmasını Onayladı

Kırgızistan Meclisi, 13 Mart'ta Bişkek'te gerçekleştirilen oturumda, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman tarafından imzalanan sınır anlaşmasını onayladı.

Meclis Genel Kurulu, "Kırgızistan Cumhuriyeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Arasında Kırgız-Tacik Devlet Sınırına İlişkin Anlaşma" başlıklı kanun teklifini kabul etti. Bu anlaşma, 1991 yılından bu yana devam eden sorunları çözmeye yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Anlaşma, toprak, su kaynakları ve bazı köylerin değiştirilmesi gibi meseleleri kapsıyor ve 4 Aralık 2024'te duyurulmuştu. Kırgızistan hükümetinin ilgili komiteleri, sınır konusunda üzerinde anlaştıkları nihai belgeleri 27 Şubat'ta kabul etmişti.

Sorun, Sovyetler Birliği döneminde belirlenen sınır çizgilerinin mevcut etnik ve ekonomik yapıyla çelişmesi nedeniyle ortaya çıkmıştı. Cumhurbaşkanı Caparov, bu kanunun onayı sonrası, anlaşmanın yürürlüğe girmesi için gerekli adımları atacak.

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