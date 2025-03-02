Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Ceylan'dan Öğrencilere İftar

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Ceylan, Ramazan'ın ilk gününde öğrencilerle iftar yaparak dayanışma mesajı verdi.

Yayın Tarihi: 02.03.2025 00:56
Güncelleme Tarihi: 02.03.2025 00:56
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Ceylan'dan Öğrencilere İftar

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nde Ramazan Coşkusu

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, Ramazan ayının ilk gününde öğrenci yemekhanesinde anlam dolu bir iftar programı düzenledi.

Öğrencilerle Birlikte İftar

KTMÜ Rektörlüğü tarafından, Cengiz Aytmatov Kampüsü'ndeki Sosyal Tesisleri Binası'nda, Türkiye başta olmak üzere pek çok ülkeden gelen öğrenciler için geniş katılımlı bir iftar organizasyonu gerçekleştirildi.

Rektör Ceylan, yemekhanede yer alan öğrencilere iftar menüsünü dağıtarak onlarla sohbet etme fırsatı buldu. Ceylan, iftar vakitlerinde öğrencilerle bir araya gelmenin Ramazan'ın en büyük güzelliklerinden biri olduğunu dile getirdi.

Ücretsiz İftar ve Dayanışma Mesajı

Ceylan, Ramazan süresince hayırseverlerin katkılarıyla her gün öğrencilere ücretsiz iftar yemeği verileceğini ifade ederek, Manas ailesi için Ramazan ayının, saygı, sevgi, kardeşlik, dayanışma ve paylaşma zamanıdır dedi. Ayrıca, bu özel ayda Anadolu'nun kadim kültür unsuru olan geleneksel sokak iftar programının da düzenleneceğini duyurdu.

Ramazan Programları

Üniversite bünyesinde faaliyet gösteren Manas Televizyonu, Ramazan'a özel yayınlar yapmaya başladı. "Kutlu Ramazan" adlı program, iftar ve sahur vakitlerinde izleyicilere özel içerikler sunmakta.

Ramazan boyunca düzenlenen bu etkinlikler, üniversitenin toplumsal dayanışma ve kardeşlik mesajlarını pekiştiriyor.

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