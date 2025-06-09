Kırıkkale'de Bayram Dönüşü Trafik Yoğunluğu: Kilit Kavşak Hareketli

Kırıkkale, dönüş yolculuğu yapan vatandaşlar için bayram sonrası yoğunluğun merkez noktası haline geldi. Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçirenler, dönüş yolculuğunda kilit kavşak olarak bilinen Kırıkkale'de yoğun trafiğe neden oluyor.

Bayramın son gününde, 43 ilin kara yolu bağlantısını sağlayan Kırıkkale'de, özellikle Kırıkkale-Ankara kara yolunda sıkışıklık gözlemleniyor. Bu nedenle araçların ilerleyişi yavaşladı. Trafik polisleri, ulaşımın aksamaması adına yoğun mesai harcıyor.

Ayrıca, Karayolları ekipleri trafik akışını düzenlemek amacıyla Kırıkkale-Ankara ve Kırıkkale-Kayseri kara yolundaki bazı kavşakları geçici olarak trafiğe kapattı. Geçişlerin rahatlatılması için alınan bu önlemler, özellikle dönüş yolculuğunda önemli bir rol oynuyor.

Trafik yoğunluğunun gece saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. Vatandaşların bu sürede, sürüş güvenliğine dikkat etmeleri önemle vurgulanıyor.

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçiren vatandaşlar, dönüş yolculuğunda kilit kavşak olarak adlandırılan Kırıkkale'de yoğunluğa neden oluyor.

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçiren vatandaşlar, dönüş yolculuğunda kilit kavşak olarak adlandırılan Kırıkkale'de yoğunluğa neden oluyor.